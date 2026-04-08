[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 경북개발공사와 협력으로 추진한 매입임대주택의 입주자를 모집하고 청년 및 신혼부부 입주자에 대해서는 임대료 40%를 지원하는 사업을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 매입임대주택은 총 48호(대가야읍 쾌빈리 20호, 고아리 28호)로 청년형 21호, 신혼부부형 19호, 일반형 8호로 구분해 모집한다.

청년 및 신혼부부 입주자의 경우 임대료의 40%를 고령군에서 지원하며 지원기간은 기본 2년에 재계약시 2회를 연장해 최대 6년 동안 지원할 예정이다.

해당 주택의 열람기간은 오는 15일까지며 신청기간은 16~17일 양일간으로 고령군청 민원실 방문 접수 또는 등기우편을 통해 가능하다.

자세한 사항은 경북개발공사 홈페이지(임대공고란) 및 경북도 개발공사 판매고객처로 문의하면 된다.

고령군 관계자는 “이번 매입임대주택 지원사업을 통해 청년 및 신혼부부의 주거 부담을 완화하고 인구유입 및 지역정착 유도에 크게 기여할 것으로 기대한다“고 말했다.