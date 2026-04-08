구인·구직 서비스 질 평가해 정부 인증 부여 선정 기관엔 가점·지도점검 면제 등 혜택 4월 23일 사업설명회…올해 말 최종 발표

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 구인·구직 서비스 품질이 우수한 기관을 선정해 인증하는 ‘고용서비스 우수기관 인증제’ 신청 접수를 시작한다.

고용노동부와 한국고용정보원은 8일 전국 유·무료 직업소개소 및 직업정보제공사업체를 대상으로 ‘2026년 고용서비스 우수기관 인증제’ 시행 계획을 공고했다고 밝혔다.

이 제도는 구인·구직자에게 양질의 고용서비스를 제공하는 기관을 정부가 공식 인증하는 것으로, 2008년 도입 이후 지난해까지 총 532개 기관이 인증을 받았다. 지난해에는 63개 기관이 새로 선정됐으며, 우수기관에는 대상·최우수상·우수상 등 별도 시상도 이뤄진다.

올해는 현장 의견을 반영해 제도 운영을 일부 개선한다. 재인증 기관에 대해서는 서류심사를 면제해 참여 부담을 줄이고, 신청 단계에서 서류심사 평가 항목을 사전에 공개해 준비의 예측 가능성을 높였다. 신규 참여기관과 탈락기관에는 평가 결과에 대한 구체적인 피드백과 컨설팅도 제공할 예정이다.

인증을 희망하는 기관은 5월 11일부터 5월 26일까지 고용서비스 통합시스템을 통해 신청할 수 있다. 오는 4월 23일에는 서울에서 사업설명회도 열린다.

선정 절차는 서류심사와 현장심사, 발표심사를 거쳐 인증위원회 심의를 통해 최종 확정된다. 결과는 올해 말 발표될 예정이다.

인증기관에는 3년간 고용노동부 장관 명의의 인증마크 사용 권한이 부여되며, 정부 지원사업 선정 시 가점, 지도점검 1년 면제, 직업안정법상 행정처분 감경 등 다양한 혜택이 제공된다. 또한 국민취업지원제도 민간위탁사업 참여 시 우선선발 대상이 되는 등 실질적인 사업 참여 기회도 확대된다.

노동부 관계자는 “고용서비스 품질을 체계적으로 평가하고 우수기관을 발굴해 전체 서비스 수준을 끌어올리는 것이 목적”이라며 “현장 중심의 제도 개선을 통해 참여기관의 역량 강화도 지원하겠다”고 밝혔다.