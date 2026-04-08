[헤럴드경제=조용직 기자] 타이틀리스트가 웨지 피팅 서비스 ‘보키 웨지 투어 익스피리언스(Vokey Wedge Tour Experience)’를 국내 공식 오픈한다고 8일 밝혔다.

4~10월 운영되는 이 서비스는 타이틀리스트 공식 홈페이지를 통해 예약 가능하다.

기존 타이틀리스트의 ‘스페셜 웨지 피팅 데이’ 운영 경험을 토대로 선보이는 이 서비스는 타이틀리스트의 보키 웨지 전문 피터와 일대일로 약 1시간 30분 동안 진행된다. 골퍼의 숏게임 스타일과 스윙 특성을 면밀히 분석해 최적의 로프트와 그라인드, 바운스 조합을 찾아간다.

피팅 과정 역시 체계적이면서 정밀하다. 숏 아이언의 거리 간격을 기준으로 로프트를 정하고, 스윙 형태에 따라 바운스를, 그린 주변과 벙커에서 어떤 샷을 구사하는지에 따라 그라인드를 결정한다.

경기 시흥 솔트베이 드라이빙 레인지에서 진행되는 피팅은 잔디 위 다양한 라이 환경에서 직접 샷을 ㄱ현하며 이뤄진다. 잔디 타석을 포함해 그린 주변, 벙커 등 실제 라운드에서 마주하는 상황을 그대로 반영해 테스트를 진행되기 때문에, 실전적인 기준에서 웨지를 선택할 수 있다.

또한 현장에는 타이틀리스트의 투어 피팅 프로세스를 바탕으로 한 환경도 함께 마련된다. 다양한 웨지 옵션을 비교하며 자신에게 맞는 퍼포먼스를 확인하는 과정은 자연스럽게 투어 선수들의 피팅 방식을 떠올리게 하며, 더 깊이 있는 피팅 경험으로 이어진다.

이번 ‘보키 웨지 투어 익스피리언스’에서는 기존 보키 디자인 SM11 라인업의 6가지 그라인드(F, S, M, D, K, T)는 물론, 투어 선수들을 위해 제공되는 웨지웍스(WedgeWorks)의 스페셜 그라인드까지 폭넓게 경험할 수 있다.