주한 유럽 기업 대표단과 간담회 주재…40여명 참석 ‘경제·안보 넥서스’ 대응…“교역 넘어 전략적 파트너십 구축”

[헤럴드경제=배문숙 기자]글로벌 통상 환경 불확실성이 확대되는 가운데 정부가 유럽연합(EU) 소속 외국인 투자기업를 만나 핵심광물 등 미래 전략적 협력 방향을 제시했다. 한-EU 자유무역협정(FTA) 이행기구를 통해 기업들의 경제협력을 지속적으로 모색하자고도 제안했다.

산업통상부는 여한구 통상교섭본부장이 8일 서울 용산구 이비스 스타일 앰배서더에서 주한유럽상공회의소(ECCK) 및 주한 EU 기업 대표단과 오찬 간담회를 열고 투자환경과 공급망 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

간담회에는 필립 반 후프(Philippe Van Hoof) ECCK 회장과 우고 아스투토(Ugo Astuto) 주한 EU대사를 비롯해 ECCK 관계자와 자동차, 인프라, 소비재, 반도체 등 다양한 분야의 유럽기업 대표 40여명이 참석했다.

여 본부장은 “최근 글로벌 통상 환경이 과거와는 근본적으로 다른 도전에 직면해 있다”면서 “미·중 경쟁 심화, 공급망 불확실성, 그리고 경제와 안보가 긴밀히 결합되는 이른바 ‘경제-안보 넥서스’ 현상은 새로운 대응 전략을 요구하고 있으며 이제 단순한 교역과 투자 확대만으로는 충분하지 않다”고 설명했다.

이어 “반도체·배터리 등 첨단산업 경쟁력을 갖춘 한국과 글로벌 규범을 선도하는 EU가 협력할 경우 큰 시너지를 창출할 수 있다”면서 “양측 협력이 교역·투자를 넘어 핵심광물, 공급망, 첨단기술을 포괄하는 전략적 파트너십으로 발전해 나가야 한다”고 강조했다.

유럽 기업들이 제기한 시장접근 개선 요청과 관련해선 “한-EU FTA 이행기구를 적극 활용해 관련 제도와 규정을 면밀히 검토하고, 양측 간 경제협력 채널을 통해 지속적으로 협의해 나가겠다”고 약속했다.

한편 산업부는 이번 간담회에서 제기된 건의사항을 관계부처와 함께 면밀히 검토하고 이달 개최 예정인 장관급 한-EU 차세대전략대화와 FTA 무역위원회에서 가시적 성과가 도출될 수 있도록 EU측과 협의를 강화해 나갈 예정이다.