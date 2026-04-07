車 할부금융·보험 매출 41%↑ 비용 증가에 따라 영업손실은 확대 모빌리티 플랫폼 구조로 전환

[헤럴드경제=정경수 기자] 차봇모빌리티가 지난해 매출 성장세를 이어가며 모빌리티 플랫폼 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다.

7일 금융감독원 전자공시에 따르면 차봇모빌리티는 지난해 매출 288억원을 기록해 전년(238억원) 대비 21% 증가했다.

반면 영업손실은 25억원으로 전년(18억원)보다 확대됐으며, 당기순손실도 27억원으로 전년(27억원)과 유사한 수준을 유지했다.

수수료 매출이 157억원으로 전년(111억원) 대비 41% 늘며 전체 성장을 견인했다. 차량 구매 과정에서 필요한 자동차 할부·리스 금융, 자동차 보험 등 다양한 서비스를 원스톱으로 제공하면서 관련 중개 수수료 수익이 확대된 영향이다. 이에 따라 기존 상품 판매 중심에서 벗어나 중개·플랫폼 기반 수익 구조로 사업 체질이 빠르게 변화하고 있다는 평가다.

상품매출은 114억원으로 전년(115억원)과 유사한 수준을 유지했다. 자회사 ‘차봇모터스’를 통한 이네오스 그레나디어 등 수입차 유통 및 정비 사업과 중고차 수출 사업이 견조한 흐름을 이어가며 매출을 뒷받침했다.

사업 구조 변화에 따라 서비스 운영 매출과 기타 매출도 함께 증가하는 등 수익원 다변화 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 이는 차량 구매·금융·관리까지 연결하는 통합 모빌리티 서비스 확대 전략이 본격화된 결과로 풀이된다.

차봇모빌리티는 업력 10년차로 플랫폼 사업 확장 단계에 있는 만큼 당분간 투자 비용 증가는 불가피할 전망이다. 지난해 지급수수료는 25억원에서 76억원으로 약 3배 가까이 늘었고, 외주용역비도 56억원에서 63억원으로 증가했다. 판매비와 관리비 역시 145억원에서 204억원으로 약 40% 확대되며, 이 같은 투자 부담이 이어지면서 아직 흑자 전환에는 이르지 못한 상태다.

차봇모빌리티는 2016년 설립된 모빌리티 플랫폼 기업으로, 자동차를 사고·타고·파는 전 과정을 하나로 연결하는 ‘모빌리티 컨시어지’ 서비스를 제공하고 있다. 운전자 데이터를 기반으로 차량 구매, 금융, 보험, 중고차 거래, 차량 관리까지 통합 제공하는 것이 특징이다.

사업 구조는 크게 ▷통합 모빌리티 플랫폼 ▷오프라인 인프라 ▷보험·금융 등 3개 축으로 구성된다. 자체 앱 ‘차봇’을 중심으로 한 B2C 서비스와 딜러 대상 B2B 플랫폼을 동시에 운영하며, 국내 최대 수준의 딜러 네트워크를 기반으로 생태계를 확장하고 있다.

또한 자회사 ‘차봇모터스’를 통해 이네오스 그레나디어 등 수입차 유통 및 정비 사업을, ‘차봇인슈어런스’를 통해 자동차 보험·금융 서비스를 전개하는 등 온·오프라인을 아우르는 밸류체인을 구축하고 있다.

차봇모빌리티 관계자는 “지난해 매출 성장세를 이어가며 사업 확장 기반을 한층 강화했다”며 “일부 비용 증가는 신규 서비스 론칭과 기술 투자, 인프라 확충 등 미래 성장을 위한 선제적 투자 영향”이라고 말했다. 이어 “이를 바탕으로 중장기적으로 성장성과 수익성을 동시에 확보해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.