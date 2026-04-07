“선거 다가올수록 ‘장동혁 지도부’ 결단 요구 강해질 것” ‘정원오 의혹’ 주민감사 청구에 대해선 “원칙대로” “감사 결과 나올 때쯤엔 업무서 배제돼 있을 수도”

[헤럴드경제=신상윤 기자] 오세훈 서울시장은 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘의 노선 변경을 요구하는 당내 목소리가 더욱 높아질 것으로 전망했다. 6일 국민의힘 인천시당에서 열린 최고위원회의에서 윤상현 의원의 발언을 언급한 것으로 보인다.

오 시장은 같은 날 오후 채널A ‘시티 라이브(CITY LIVE)’에 출연, 이번 선거에 대해 “당 지지율이 조사 기간마다 조금 다르지만 (더불어민주당의) 2.5분의 1, 3분의 1 정도 나온다”며 “이런 상황이기 때문에 사실 쉽다고 하기는 어렵다”고 진단했다.

그러면서 당 최고위원회의에서 윤 의원 등이 지도부에 ‘비상 체제로 전환’을 요구한 데 대해 오 시장은 “이런 일이 앞으로 점점 더 자주 벌어지게 될 것”이라고 전망했다.

오 시장은 “이제 공천이 어느 정도 마무리되고 있다. 공천을 받게 되면 그동안 공천 문제가 걸려 있어서 속된 표현으로 납작 엎드려 있던 분들이, 선거에 지려고 나가는 분은 없으니까 이기기 위해서는 당의 지지율을 올려야 될 것”이라며 “오늘(6일) 아침에 드렸던 고언과 같은 이런 쓴소리들을 더 자주 하게 될 것”이라고 덧붙였다.

윤 의원은 국민의힘 인천시당에서 열린 최고위원회의 모두발언에서 “지도부가 뭔가 결단을 해달라” “후보자들은 이해관계를 뛰어넘어 당 중앙이 혁신하는 비상 체제로의 전환을 솔직히 원하고 있다” 등의 발언을 강조했다.

오 시장은 그간 요구해온 당의 노선 변경과 혁신을 향후 더 강하게 주문할 계획인지 묻는 말에는 “이젠 좀 늦은 것 같다. 이제 노선을 바꾼다고 해서 아마 선거에 도움이 되는 그런 국면은 이미 좀 지나간 것 같다”며 “이제 무슨 말을 하든 선거에 즈음해서 하는 진심이 아닌 ‘제스처’에 불과하구나, 아마 그런 평가를 국민들로부터 받을 가능성이 높을 것”이라고 우려하기도 했다.

오 시장은 이날 정원오 민주당 예비후보(전 서울 성동구청장)의 멕시코 휴양지 칸쿤 출장 의혹과 관련해 서울시에 주민감사가 청구된 데 대한 입장도 밝혔다.

그는 “시민감사 옴부즈만 제도라는 게 박원순 시장님 때 새로 만든 제도”라며 “그 제도 안에 감사 청구 심의위원회라는 객관적이고 독립적인 기구가 있고, 거기서 감사 착수 여부를 판단하게 된다. 감사를 하게 되면 60일 내에 결론을 내고 10일 내에 조치해달라는 요구를 피감 기관장에게 하도록 돼 있다”고 설명했다.

오 시장은 정 후보 의혹에 대한 감사 결과가 지방선거 무렵에 나오게 되는 데 대해 “참 곤혹스러운 일”이라며 “그 위원회(감사 청구 심의위원회)가 객관적이고 공정한 독립성이 있는 기구니까 원리 원칙대로 임하는 게 이럴 때는 가장 바람직한 처리 절차일 것”이라고 말했다. 이어 “그때(감사 결과가 나올 때)쯤 되면 저는 업무에서 배제가 돼 있을 가능성이 있다”고 덧붙였다.

오 시장은 또 같은 당 예비후보들이 한강버스를 비판적으로 바라보는 데 대해 “저는 정반대로 생각한다. 한강버스는 앞으로 ‘대박’이 날 정책”이라며 “그 조짐이 보이는 게 지난 3월 한 달 동안 굉장히 가파르게 이용자 수가 늘고 아마 이제 4월이 되면 거의 줄 서서 타셔야 될 것”이라고 말했다.

이어 “민주당이 그렇게 적극적으로 반대하는 정책들은 거의 대부분 매우 성공적”이라며 동대문디자인플라자(DDP), 세빛섬, 한강 르네상스, 손목닥터9988 등의 서울시 주요 정책을 예로 들었다.