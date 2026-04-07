국립생물자원관, ‘우리 학교 생생 예술채움’ 교육과정 첫 운영

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립생물자원관은 7일부터 문화예술을 접목한 생물다양성 교육과정 ‘우리 학교 생생 예술채움’ 수업에 참여할 학교 30개교를 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 ‘2026년 생물다양성 활용 문화예술 인력양성 과정 운영’의 일환으로, 그간 다소 평면적으로 추진되던 학생 대상 생물다양성 교육을 문화예술인의 창의적 표현력을 활용해 보다 쉽고 재미있게 전달하기 위해 올해 처음 추진된다.

이를 위해 소정의 선발과 교육과정을 거친 문화예술계 인력 150명이 서울, 경기, 인천, 강원, 충북, 전북, 세종 등 7개 지역 30개 초·중등학교, 120개 학급에 찾아가 문화예술과 접목한 생물다양성 교육을 진행한다.

교육과정은 연극, 무용, 애니메이션 등 문화예술을 활용해 학생들이 생물다양성의 가치를 자연스럽게 체득할 수 있도록 구성됐다. 분야별 특성에 따라 연극 장면 만들기, 무용 안무 구성, 애니메이션 영상 제작 등 다양한 활동으로 운영된다.

오는 6월부터 교육과정을 시작해 5개월간 10차시 이상의 생물다양성 기초 이론과 주제 탐구교육을 거쳐 최종적으로 공연 또는 발표로 마무리하게 된다.

국립생물자원관은 효과적이고 안전한 교육 환경을 조성하기 위해 학교 현장에서 사전점검을 실시하고, 수업에 필요한 교보재와 안전사고 예방을 위한 지원 인력도 함께 제공할 예정이다.

참여를 희망하는 학교는 이달 30일까지 누리집을 통해 지원서를 제출하면 된다.

유호 국립생물자원관장은 “이번 ‘우리 학교 생생 예술채움’은 생물다양성 교육을 보다 새롭고 창의적으로 확장하기 위한 출발점”이라며 “학교 현장에서 학생들이 생물다양성의 가치를 보다 쉽고 흥미롭게 배우는 기회가 되기를 기대한다”고 말했다.