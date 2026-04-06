[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 근로자들의 휴식과 재충전을 위한 문화공간으로 조성한 ‘포항시 근로자 다목적 야영장’을 오는 17일 정식 개장한다고 6일 밝혔다.

앞서 7일부터 오는 16일까지 시범운영한다.

‘포항시 근로자 다목적 야영장’은 북구 흥해읍 칠포해수욕장 인근 7045㎡ 부지에 조성된 근로자 복합 휴식 공간이다.

카라반 9동과 야영사이트 18면을 갖춘 숙박시설과 함께 샤워장, 화장실, 취사장, 세족장 등 편의시설을 갖추고 있다.

시설 예약은 이날 오후 2시부터 포항시 근로자 다목적 야영장 홈페이지 예약시스템을 통해 선착순으로 진행되며 이번 예약에서는 시범운영 기간과 5월 이용분에 대한 신청을 받는다.

시범운영 기간 포항시 지역내 근로자만 예약이 가능하며 이용자는 입실 당일 재직증명서 또는 사원증을 반드시 지참해야 한다.

정식 개장 이후에는 포항시 근로자, 시민 등 누구나 이용할 수 있으며 6월 예약부터는 지역내 근로자에게 우선예약 혜택이 제공될 예정이다.

이용 요금은 카라반 성수기(7~8월) 1일 13만원, 비수기 주말·공휴일 11만원, 평일 7만원이며 텐트사이트 성수기 3만 5000원, 비수기 주말·공휴일 3만원, 평일 2만 5000원이다.

지역내 사업장 근로자는 20%, 포항시민은 10% 요금 감면 혜택을 받을 수 있다.

단 감면 혜택을 받기 위해서는 입실 시 반드시 재직증명서, 사원증 또는 포항시민임을 증명할 수 있는 신분증 등을 지참해 본인 확인 절차를 거쳐야 한다.

이상엽 포항시 일자리경제국장은 “근로자들이 가족과 함께 휴식할 수 있는 공간으로 자리 잡길 기대한다”며 “칠포해수욕장 등 지역 관광자원과 연계해 지역경제 활성화에도 기여할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.