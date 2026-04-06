교육부 소관 예산, 청년인재 양성·의대 실습지원 등 증액 과방위, 국힘 불참에 정동영·박홍근 등 與장관 자리 2석도 공석

[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 교육위원회는 6일 정부가 제출한 교육부 소관 추가경정예산안을 약 908억원 증액해 예산결산특별위원회로 넘겼다. 교육위는 이날 전체회의를 열어 907억6100만원을 증액한 추경안을 여야 합의로 의결했다.

세부 증액 사항은 ‘청년도약 인재 양성 부트캠프’ 사업 140억원, 국립 의과대학 해부학 실습실 등 필수 시설 확충 164억원 등이다.

평생교육 이용권 대상 확대를 위해 28억원, 고등학교 졸업자 후속 관리 거점학교 추가 선발을 위해 7억원이 증액됐다.

한편 국회 과학기술정보방송통신위원회도 이날 전체회의에서 추경안을 처리하려 했지만, 국민의힘의 불참 속 의결정족수 부족으로 처리가 무산됐다.

과방위는 더불어민주당 11명, 국민의힘 7명, 조국혁신당 1명, 개혁신당 1명 총 20명의 위원으로 구성됐다.

이날 민주당 소속이자 과방위원인 정동영 통일부 장관과 박홍근 기획예산처 장관을 제외한 민주당 의원 9명과 조국혁신당 의원 1명 총 10명이 회의에 참석했다. 과방위에서 안건을 의결하려면 11명이 찬성해야 한다.

앞서 과방위 예산결산심사소위원회는 지난 3일 인공지능(AI) 반도체 실증 지원 예산 1000억원을 증액하고, 교통방송(TBS) 운영지원 예산 49억5000만원을 새로이 편성하는 등 총 1833억6500만원을 순증한 추경안을 민주당 주도로 의결했다. 국회는 7~8일 예결위에서 추경안을 심의한 뒤 오는 10일 본회의에서 처리할 계획이다.