[헤럴드경제=나은정 기자] 인천 일대 주차장을 돌며 차량 바퀴를 훔친 20대 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다.

인천 서부경찰서는 특수절도 혐의로 20대 A씨와 B씨를 불구속 입건했다고 6일 밝혔다.

이들은 지난달 인천 서구·중구·계양구 등지 주차장에서 BMW 승용차 등 차량 5대의 휠과 타이어를 훔쳐 타이어 업체에 판매한 혐의를 받고 있다.

조사 결과 친척 관계인 두 사람은 생활고를 겪다가 과거 자동차 정비업소에서 일한 경험을 이용해 범행을 계획한 것으로 드러났다. 특히 사고가 났거나 장기 주차된 차량을 범행 대상으로 삼아 신고가 늦어질 것을 노린 것으로 파악됐다.

앞서 한 피해 차주는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “차 사고 후 공업사를 알아보기 위해 5일간 주차해뒀는데 타이어를 도난당했다”고 피해를 호소하기도 했다.

경찰은 서구 아시아드 주경기장과 경인아라뱃길 주차장에서 잇따라 바퀴 도난 신고를 접수한 뒤 동일범 소행으로 보고 추적에 나섰다가 지난 3일 A씨와 B씨를 차례로 검거했다.

경찰은 이들에 대해 구속영장을 신청했으나 법원은 전날 “도주 우려가 없다”며 기각했다.

경찰은 추가 범행 여부를 조사한 뒤 A씨 등을 검찰에 불구속 송치할 방침이다. 아울러 훔친 바퀴를 매입한 타이어 업체에 대해서도 장물 취득 등 관련 혐의가 있는지 수사할 계획이다.