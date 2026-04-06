5월 말까지 구매 고객 대상 선착순 500명 상품권 지급 겨울용 타이어·주유상품권 등 경품 추첨

[헤럴드경제=정경수 기자] 브리지스톤이 스포츠 타이어 신제품 ‘포텐자 아드레날린 RE005’ 출시와 함께 구매 고객 대상 혜택을 제공한다.

브리지스톤 타이어 세일즈 코리아는 내달 31일까지 전국 대리점과 판매점에서 신제품 구매 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

제품 구매 후 운행 안심 보장 프로그램에 등록한 고객 가운데 선착순 500명에게는 배달의민족 상품권이 제공된다. 타이어 4본 구매 시 2만원, 2본 구매 시 1만원 상당이다.

또 등록 고객이 설문에 참여할 경우 추첨을 통해 경품도 제공된다. 총 250명을 대상으로 겨울용 타이어, 주유상품권(최대 20만원), 오디오 기기, 커피 쿠폰 등 다양한 품목이 포함된다. 당첨자는 6월 15일 발표될 예정이다.

포텐자 아드레날린 RE005는 브리지스톤의 스포츠 타이어 라인업 신제품으로, 조향 응답성과 주행 안정성을 강화한 것이 특징이다.

브리지스톤 관계자는 “신제품의 성능을 고객이 직접 경험할 수 있도록 마련된 것”이라고 말했다.