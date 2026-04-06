대한민국 패키징대전 본상 수상

[헤럴드경제=김진 기자] 동원F&B가 플라스틱 사용량을 획기적으로 줄인 액상 제품 용기를 개발했다고 6일 밝혔다.

새 용기는 동원F&B 포장개발파트 연구진과 용기 생산 전문기업인 남양매직이 2년간 연구·개발했다. 12각 돌출 구조와 다이아몬드 서포트링을 조합해, 지난 50여년간 통용된 용기의 고질적인 누유(漏油) 현상을 개선했다.

동원F&B는 플라스틱 사용량 저감화 노력 등 공로를 인정받아 최근 대한민국 패키징대전서 본상인 한국포장기술사회장상을 수상했다. 동원F&B에 따르면 새 용기는 연간 플라스틱 사용량을 14톤, 이산화탄소 배출량을 연평균 40톤 이상 줄일 수 있다.

동원F&B는 이 용기를 참치액, 식용유 등의 제품에 우선 적용한 뒤 다른 카테고리로 확대할 계획이다.

동원F&B 관계자는 “지난 2020년부터 추진 중인 레스 플라스틱의 일환으로 친환경 용기의 개발에 집중하고 있다”며 “앞으로도 주력 제품 용기의 지속적인 R&D를 통해 이산화탄소 배출량을 획기적으로 감축시키겠다”고 말했다.