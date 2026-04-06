[헤럴드경제=조용직 기자] 구글 클라우드는 미 프로야구 MLB와 협력해 세계 야구 팬들에게 실시간으로 전문적인 해설을 제공하는 ‘MLB 스카우트 인사이트(Scout Insights)’를 출시했다고 6일 밝혔다.

구글의 최신 AI 모델인 제미나이(Gemini)를 기반으로 구축된 스카우트 인사이트는 최근 시즌 개막에 맞춰 MLB 공식 애플리케이션 내 실시간 중계 기능인 ‘게임데이(Gameday)’에서 제공된다. 수십 년간 축적된 MLB의 데이터와 첨단 추적 시스템인 ‘스탯캐스트’ 데이터를 실시간으로 분석해 경기 상황에 딱 맞는 통찰력 있는 정보를 전달한다.

스카우트 인사이트는 단순히 안타나 홈런 개수를 알려주는 수준을 넘어선다. 예를 들어 마운드에 선 투수가 눈앞의 타자를 상대로 어떤 강점과 기록을 갖고 있는지, 혹은 두 선수의 고향이 인접해 있다는 이색적인 정보처럼 전문 해설가나 오랫동안 야구를 즐겨 온 팬들만 알 법한 인사이트를 제공한다.

구글 클라우드와 MLB는 지난 6차례 시즌 동안 파트너십을 이어오며 MLB 필름룸(Film Room) 디지털 아카이브 등 방대한 데이터 레이크를 구축해 왔다. 이번 프로젝트에서도 구글 클라우드 엔지니어들이 MLB 엔지니어링 팀에 직접 합류해 긴밀한 협업을 이뤘다.

맷 그레이저 MLB 엔지니어링 담당 이사와 조시 프로스트 MLB 제품 담당 수석 부사장은 “스카우트 인사이트는 매치업의 비하인드 정보를 제공해 팬들이 경기에 더 깊이 몰입할 수 있도록 돕는 도구”라며, “구글의 생성형 AI 기술을 통해 관중석이나 거실 소파에 앉아 있는 모든 야구 팬이 전문가 수준의 인사이트를 즐길 수 있을 것”이라고 밝혔다.