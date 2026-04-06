출석·미션 이벤트로 보상 획득 가능

[헤럴드경제=차민주 기자] 크래프톤은 자사 게임인 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)이 SAMG엔터의 애니메이션 지식재산권(IP) ‘캐치! 티니핑’과 협업을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 협업은 내달 초까지 진행된다. 크래프톤은 시즌6 ‘프린세스 캐치! 티니핑’을 기반으로 캐릭터와 세계관 요소를 다양한 인게임 콘텐츠로 선보일 예정이다.

크래프톤에 따르면 이용자는 티니핑 테마의 다양한 보상을 획득할 수 있는 인게임 이벤트에 참여할 수 있다. 오는 7일 출석 이벤트에 참여해 티니핑 배경음악(BGM)을 획득할 수 있으며, 미션 수행을 통해 추가 BGM과 프로필, 테두리 등 콜라보 보상을 제공받을 수 있다.

또 테마 모드 및 클래식 모드 플레이를 토대로 한 이벤트도 진행된다. 플레이를 통해 자연스럽게 보상을 획득할 수 있다고 크래프톤은 설명했다.

아울러 티니핑 IP를 모티브로 한 티니핑 테마 아이템이 출시된다. 멜빵 바지 세트와 로미 공주 의상 세트를 비롯, UMP45 총기 스킨, 버기 차량 스킨, 낙하산, 배낭, 인기도 스티커, 페인트 아이템 등 컬래버 상품이 추가됐다.

공식 커뮤니티에서는 참여형 이벤트를 선보인다. 이용자가 게임 내 티니핑 전광판을 찾은 뒤 인증하면 참여할 수 있다. 보상으로 티니핑 BGM 및 실물 굿즈가 제공될 예정이다.