연구기획부터 규제대응까지 전 주기 통합 관리 구축 송도 R&PD 센터 기반 글로벌 백신 파이프라인 개발

[헤럴드경제=최은지 기자] SK바이오사이언스가 연구개발(R&D) 프로젝트의 실행력을 높이고 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 핵심 인재 영입과 조직 정비에 나섰다.

SK바이오사이언스는 바이오연구본부 내 연구지원실장으로 감염병 분야 연구사업관리 전문가인 마상호 부사장을 신규 영입했다고 6일 밝혔다.

이번 인사는 R&D 프로젝트 관리(PM) 기능과 오픈 이노베이션을 강화하고, 연구 기획부터 규제 대응, 비임상 및 GCLP(임상검체분석) 운영까지 아우르는 통합 지원 체계를 구축하기 위한 조치다.

마상호 연구지원실장은 한국보건산업진흥원, GC녹십자, 중외제약 등에서 의약품 및 백신의 비임상·임상 개발 과제를 수행해온 전문가다. 성균관대 약학 박사, 한국외대 화학 석·학사 학위를 취득하며 현장 경험과 전문성을 두루 갖춘 것으로 평가받는다.

조직 개편도 병행됐다. SK바이오사이언스는 연구지원실 산하에 연구기획팀, 바이오규제관리팀, NCS(비임상지원)팀, GCLP팀 등을 편제해 유기적인 연구 관리 프로세스를 마련했다. 이를 통해 차세대 폐렴구균 백신, 범용 코로나 백신, RSV 예방항체, 에볼라 백신 등 주요 파이프라인의 개발 속도를 높일 방침이다.

이번 조직 정비는 지난 1월 송도 글로벌 R&PD 센터로 본사와 연구소를 이전한 이후 추진되는 중장기 성장 전략의 일환이다. 현재 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 백신 ‘GBP410’은 글로벌 임상 3상이 진행 중이며, 연내 조류독감 백신 등에 대한 임상 진입과 IND(임상시험계획) 신청이 순차적으로 예정돼 있다.

SK바이오사이언스 관계자는 “강화된 연구지원 기능을 바탕으로 주요 프로젝트의 단계별 실행력을 강화하겠다”며 “국제기구 및 기관들과 협력 중인 차세대 백신 개발에 박차를 가해 글로벌 시장에서의 영향력을 확대할 것”이라고 말했다.