“핀 위치 어려워 돌아가자 전략” 최종 13언더파 서교림에 1타차

[헤럴드경제=조용직 기자] 고지원이 KLPGA투어 2026시즌 국내 개막전에서 우승컵을 들어올렸다.

고지원은 5일 경기도 여주시 더시에나 벨루토 컨트리클럽(파72·6586야드)에서 열린 KLPGA 투어 더시에나 오픈(총상금 10억원) 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 2개와 보기 3개로 1오버파 73타를 쳤다.

최종 합계 13언더파 275타를 기록한 고지원은 지난해 신인왕인 단독 2위 서교림(12언더파 276타)을 1타 차로 제치고 우승했다. 3라운드까지 2위에 2타 앞선 단독 선두였던 고지원은 1~4라운드 내내 1위를 놓치지 않는 와이어 투 와이어 우승을 완성했다.

지난해 8월 제주삼다수 마스터스, 11월 에쓰오일 챔피언십에서 2승을 거둔 고지원은 투어 3승을 달성했다. 이 대회 우승 상금은 1억8000만원이다.

2위 서교림에게 1타 차로 앞서던 고지원은 16번 홀(파5)에서 약 3ｍ 버디 퍼트를 넣고 2타 차로 달아났다가 17번 홀(파3) 티샷이 벙커에 빠지면서 다시 1타 차로 쫓겼다. 마지막 18번 홀(파4)에서 서교림의 약 5ｍ 버디 퍼트가 빗나가면서 고지원의 1타 차 우승이 확정됐다.

제주도 출신 고지원은 지난해 2승을 모두 제주도 대회에서 달성했고, 이번에는 수도권 대회를 제패했다.

고지원은 경기 후 방송 인터뷰에서 “수비적인 전략을 좋아하지 않지만, 오늘 핀 위치가 어려워서 무리하지 않고 돌아가는 방향을 선택했다”며 “머리로는 ‘즐기자’고 생각하려고 했지만 마음은 ‘죽겠다’는 심경이었다”고 소감을 밝혔다.

고지원은 2023년부터 지난해까지 1승씩 따낸 언니 고지우와 투어 승수 3승으로 어깨를 나란히 하게 됐다.

올해 투어 신인 양효진이 10언더파 278타, 단독 3위에 올랐고, 2012년생 중학생 아마추어 김서아(신성중)는 9언더파 279타를 기록하며 조아연과 함께 공동 4위에 오르는 선전을 펼쳤다.