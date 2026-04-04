인구 10만 서남권 중심도시, 1조 예산 기대 RE100 산단과 첨단 산업 육성해 인구 성장

[헤럴드경제(영암)=서인주 기자] 우승희 더불어민주당 영암군수 예비후보가 ‘인구 10만 서남권 중심도시, 예산 1조 영암시대’라는 비전을 내걸고 재선 출마를 공식 선언했다.

우 예비후보는 “에너지 기본소득으로 군민을 부자 되게, 인구 10만 초석으로 영암을 부강하게 만들겠다”며 민선 9기 영암의 변화를 완성하겠다는 포부를 밝혔다.

우 예비후보는 지금의 영암을 ‘중대한 선택의 기로’로 규정했다. 그는 민선 8기 동안 국립공원 생태탐방원 유치, 청년 만원주택 100호 공급, 통합 미곡종합처리장(RPC) 건립 등 굵직한 국책사업을 성사시키며 혁신의 엔진을 장착했다고 자평했다.

특히 그는 “일부 구태 정치가 혁신의 발목을 잡기도 했지만, 평범한 군민의 목소리를 영암 변화의 동력으로 삼아 위기를 기회로 승화시켰다”라며 중단 없는 군정 발전의 필요성을 강조했다.

중앙 네트워크 강점 내세운 우 예비후보는 자신을 ‘이재명 정부의 최적의 혁신 파트너’로 소개하며 정치적 선명성을 분명히 했다. 민선 9기 4년이 이재명 정부와 함께하는 시간인 만큼, 중앙정부의 정책을 지역 발전으로 연결할 수 있는 능력 있는 일꾼이 필요하다는 논리다.

그는 풍부한 네트워크를 활용해 영암의 기회를 현실로 바꾸겠다고 약속했다.

영암 대도약 위한 ‘7대 비전’ 제시우 예비후보가 제시한 ‘영암 대도약 7대 비전’의 핵심은 인구 확충과 소득 증대다. 전남광주특별시 출범에 맞춰 RE100 산단과 첨단 산업을 육성해 인구 성장의 주춧돌을 놓는다.

에너지 기본소득 도시을 통해 햇빛과 바람 등 지역 자원을 활용한 에너지 수익을 군민과 공유하는 영암형 에너지 경제 모델을 완성할 계획이다.

‘미래산업 중심도시’ 토대 마련특히 공약 1호인 ‘인구 10만 도시’ 달성을 위해 우 예비후보는 영암 솔라시도 삼포지구에 수소도시와 해상풍력 클러스터를 조성하고, 저렴한 전기요금을 경쟁력으로 반도체 등 미래 기업을 유치하겠다는 구체적인 로드맵을 내놨다.

또 광주-나주-영암 철도의 국가계획 반영과 학산 IC 설치 등 광역교통망 확충을 통해 정주 여건을 획기적으로 개선한다는 방침이다.

우승희 예비후보는 “민선 8기에서 시작한 혁신을 민선 9기 대도약으로 완성해 영암을 40년 만에 통합된 전남광주특별시의 중심에 세우겠다”라며 “영암의 미래를 위해 다시 한번 힘을 실어달라”고 지지를 호소했다.

우 예비후보는 전남도의원(10·11대), 더불어민주당 정책위 부의장 등을 역임했다. 현재 영암군수와 전라남도시장군수협의회 사무총장을 맡고 있다.