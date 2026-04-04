[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 이번주에도 영국 오피셜 차트의 톱5를 지켰다.

신보 ‘아리랑’(ARIRANG)과 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 영국 오피셜 앨범 차트 4위와 싱글 차트 5위를 각각 기록했다.

4일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)과 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 영국 오피셜 앨범 차트 4위와 싱글 차트 5위를 각각 기록했다.

‘아리랑’ 앨범은 지난주 1위에 올랐고, ‘스윔’은 싱글 차트에서 2위로 데뷔했다.

‘스윔’은 물론 ‘아리랑’에 실린 3곡이 싱글 차트 ‘톱 100’에 안착했다. 아리랑이 삽입된 ‘바디 투 바디’(BODY TO BODY)가 49위, ‘노멀’(NORMAL)은 74위를 차지했다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)도 영국 오피셜 차트에 붙박이로 안착 중이다. 싱글 차트에서 ‘골든’(GOLDEN)이 전주보다 4계단 상승한 23위를 기록하며 41주 연속 차트 진입했다. ‘소다 팝’(SODA POP)과 ‘테이크다운’(TAKEDOWN)은 각각 86위와 87위를 기록했다.