헌재·광화문·국회 인근서 집회 열려

[헤럴드경제=문이림 기자] 윤석열 전 대통령이 헌법재판소 결정으로 파면된 지 1년이 된 4일, 서울 도심 곳곳에서 시민단체들이 집회를 열었다.

내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회는 이날 오후 헌재 인근 안국역 앞에서 ‘4·4 내란청산 사회대개혁 주권자 승리의 날 시민행동’ 집회를 열었다. 경찰 비공식 추산 약 1000명이 모였다.

참가자들은 ‘내란·외환 청산’, ‘사회 대개혁 실현’ 등이 적힌 손피켓을 들고 구호를 외쳤다. 집회에서는 ‘호르무즈 해협 파병 반대’, ‘미국·이스라엘 침략 전쟁 반대’ 등 미국·이란 전쟁과 관련한 구호도 등장했다.

1년 전 탄핵 촉구 집회에서 등장했던 깃발도 다시 모습을 드러냈다. ‘집회 오느라 게임 못한 사람들의 모임’, ‘방구석 탐조인 연합’ 등의 문구가 적힌 깃발이 눈길을 끌었다.

촛불행동은 여의도 국회 인근에서 ‘사법부 규탄·검찰개혁 촉구’ 집회를 열었다. 경찰 비공식 추산 약 400명이 모였다.

윤 전 대통령 지지자들도 헌재와 광화문광장, 국회 인근에서 집회와 행진을 벌였다. 경찰 비공식 추산 약 2900명이 집결했다.

전광훈 목사가 주축인 대한민국바로세우기국민운동본부는 동화면세점 앞에서 집회를 열고 윤 전 대통령과 전 목사의 석방을 요구했다. 일부 참가자들은 “사기 탄핵이 1년 지났지만 우리는 꺾이지 않는다”, “계엄은 합법” 등의 구호를 외쳤다.

자유대학과 벨라도는 서울역 광장과 마로니에공원에서 각각 집회를 시작한 뒤 헌재 인근까지 행진했다. 참가자들 가운데 일부는 이스라엘 국기를 들고 행진하기도 했다.