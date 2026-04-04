[헤럴드경제=최정호 기자] 출퇴근 시간대 노인들의 무임승차를 제한하는 것에 대해 대한노인회에서 우려를 표명하자 청와대가 제한할 계획이 없다고 밝혔다.

4일 대한노인회에 따르면 전날 오후 노인회는 홍익표 청와대 정무수석비서관, 전성환 경청통합수석비서관, 배진교 국민경청비서관, 임을기 보건복지부 노인정책관과 간담회를 가졌다.

노인회 측 참석자들은 출퇴근 혼잡 시간에 노인들의 한시적 대중교통 무임승차 제한을 검토하는 데 우려를 표했다.

이들은 “노인들의 아침 대중교통 이용 시간은 5∼7시대에 집중되는데, 이는 대부분 건물 청소 등 새벽 근무를 위한 생계형 이동”이라며“ 따라서 이들의 무임승차를 제한하는 것은 적합하지 않고, 공공이나 민간 회사들이 유연근무제, 시차 출퇴근제 등을 활용해 대중교통 혼잡을 완화하는 게 합리적일 것”이라고 제안했다.

세대간 편견을 강화하는 부작용도 우려했다. 노인회 측은 “혼잡시간에 대중교통을 이용하는 노인들의 무임승차를 제한하면 노인들이 비생산적이고 혼잡을 더하는 존재로 인식될 수 있다”며 “이런 정서적 자극은 바람직하지 않다”고 덧붙였다.

이에 홍 수석은 “어르신 세대의 복지를 축소하는 정책은 없을 것이고, 어떠한 불이익도 없게 하겠다”며 “시차 출퇴근제, 재택근무 활성화 등을 정책 우선순위에 두고 공공부문부터 솔선수범한 뒤 민간 부문으로 확대할 예정으로, 어르신들의 무임승차를 제한할 계획은 없다”고 강조했다.

앞서 이재명 대통령은 2일 “출퇴근 시간대의 대중교통 혼잡 완화 대책을 국토교통부가 맡아 마련하라”고 말한 바 있다. 이에 청와대 관계자는 기자들과 만나 “대책에는 (노인) 대중교통 무료 이용에 관한 내용이 포함될 수 있다”고 덧붙여 논란을 불러왔다.