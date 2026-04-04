[헤럴드경제=박혜림 기자] 유엔 안전보장이사회(안보리)가 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 위한 결의안 표결을 다음 주로 연기한 가운데, 채택 여부를 둘러싼 불확실성이 커지고 있다.

3일(현지시간) 로이터통신에 따르면 안보리는 당초 3일 예정됐던 15개 이사국 회의를 4일로 한 차례 연기한 데 이어, 이를 다시 다음 주로 미뤘다. 구체적인 일정은 아직 공개되지 않았다.

표결 지연 사유와 관련한 로이터의 논평 요청에 유엔 주재 바레인 대표부는 즉각적인 입장을 밝히지 않았다.

이번 결의안은 호르무즈 해협의 안전 확보를 원하는 걸프 아랍국들의 지지를 바탕으로 안보리 의장국인 바레인이 작성했다.

결의안 초안에는 회원국들이 개별 또는 다국적 해군 협력 체제를 통해 해협 통행을 확보하고, 이를 방해하거나 차단하려는 시도에 대응해 ‘필요한 모든 방어 수단’을 사용할 수 있도록 하는 내용이 포함됐다.

현재 이란은 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 상태다. 이는 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 한 달 넘게 이어지고 있는 중동 전쟁의 여파다.

다만 결의안 채택 전망은 불투명하다. 중국과 러시아 등이 무력 사용 가능성을 포함한 조항에 반대하고 있기 때문이다. 바레인은 반대 의견을 반영해 ‘강제 집행’ 문구를 삭제하는 등 초안 수위를 일부 낮췄다.

이란 역시 결의안에 반발하고 있다. 러시아 리아노보스티통신에 따르면 이란은 해당 결의안이 상황을 더욱 악화시킬 수 있다며 러시아에 채택 저지를 요청했다.

이란은 전쟁 종료 이후에도 해협 통제권을 유지하겠다는 입장을 고수하고 있으며, 최근에는 통과 선박에 통행료를 부과하는 방안까지 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

안보리 결의안은 15개 이사국 중 9개국 이상의 찬성과 함께 미국·중국·영국·프랑스·러시아 등 5개 상임이사국의 거부권이 없어야 채택된다.