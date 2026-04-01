뮤지컬 ‘렘피카’ 통째 대관 초청

LG유플러스는 지난달 31일 장기 고객을 위해 서울 잠실 코엑스아티움을 대관해 인기 뮤지컬 ‘렘피카’를 관람하는 혜택데이(사진)를 진행했다고 1일 밝혔다. 이번 행사는 LG유플러스를 5년 이상 이용한 고객 중 추첨을 통해 선정된 1000명을 대상으로 진행됐다.

그동안 통신사 혜택 중 뮤지컬 티켓 할인권을 증정하는 혜택은 많았지만, 통째로 대관해 무료로 뮤지컬 관람을 진행한 것은 LG유플러스가 최초다. LG유플러스는 오랜 시간 LG유플러스만을 이용한 고객들에게 특별한 경험을 선사하고, 멤버십 시장에서 차별화된 가치를 전달하기 위해 이번 행사를 기획했다고 설명했다.

이번 행사는 지난달 U+one을 통해 신청받을 당시 2만여 고객들이 몰리면서 높은 관심을 받았다. LG유플러스는 이번 행사를 시작으로 오는 27일에는 벚꽃 인기 명소인 화담숲, 다음 달에는 레고랜드 코리아에서 장기 고객 혜택데이를 이어갈 예정이다.

LG유플러스는 봄을 맞아 기존 고객과 신규 고객들을 위한 혜택도 다양하게 마련했다.

먼저, 우리은행의 금융 플랫폼 ‘우리SAFE정산’과 여행 플랫폼 ‘트래블버킷’과 손잡고 새로운 항공 혜택을 제공한다. 2024년 4월부터 진행한 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’이 2주년을 맞이하면서 22일에는 멤버십 등급 상관없이 모든 등급에게 풍성한 혜택을 제공하는 스페셜데이를 진행한다. 박세정 기자