행안부, ‘인공지능정부 기술자문단’ 출범 김세웅 카카오 부사장 단장 위촉, 4개 분과별 상시 자문 체계 가동

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 31일 서울 종로구 광화문 KT빌딩에서 ‘인공지능정부 기술자문단’ 발대식을 열고, 인공지능정부 구현을 위한 민·관 협력체계를 본격적으로 가동한다고 1일 밝혔다.

최근 제미나이(Gemini), 챗지피티(ChatGPT)와 같은 생성형 인공지능 활용이 일상화되면서 정부 서비스 또한 인공지능을 활용해 더 편리해지기를 바라는 국민의 기대가 높아지고 있다.

그러나 최신 인공지능 기술을 국가 정책과 사업에 제때 반영하는 데에는 정부 내부 역량만으로는 한계가 있다는 지적이 있어 왔다.

이에 행안부는 민간의 앞선 인공지능(AI) 기술력을 행정 현장에 발 빠르게 도입하기 위해 현장에서 활약 중인 전문가들과 지속해서 협력해 국가 행정의 틀을 근본적으로 바꾸어 나갈 계획이다.

이번 기술자문단은 기업·대학·연구소(이하 산·학·연) 등 각 분야의 최고 전문가 101명으로 구성되며, 공공 인공지능 전환(AX) 컨설팅, 인공지능(AI) 기술, 인공지능(AI) 데이터, 인공지능(AI) 인프라·보안 등 4개 분과로 나눠 활동한다.

각 분과는 분과 회의를 주기적으로 개최하고, 행안부 내부의 자문 수요가 있는 과제 등에 대해 맞춤형 기술 자문을 제공한다.

분과별로 최신 인공지능 기술 동향과 실제 적용 방안을 논의하는 기술세미나도 수시로 열 계획이다.

연말에는 산·학·연 전문가가 함께 참여하는 ‘국가 AI 행정 혁신 산·학·연 통합 포럼(가칭)’을 열어 공공부문 인공지능(AI) 전환의 주요 쟁점과 해결 방안을 논의하고, 그간의 성과와 향후 과제를 공유할 예정이다.

기술자문단의 민간 대표 단장은 ㈜카카오 김세웅 부사장이 맡아 산업계의 현장감 있는 시각과 전문성을 자문단 운영에 적극 반영할 계획이다.

김세웅 단장은 이날 발대식에서 “기술과 현장을 가장 가까이에서 경험한 민간의 전문성이 정부 정책에 충실히 반영되도록 힘을 보태겠다”고 말했다.

윤호중 행안부 장관은 “인공지능정부는 행정에 단순히 기술을 도입하는 것을 넘어, 국민이 체감하는 서비스 혁신과 정부 운영 전반의 질적 전환을 이루는 국가적 과제”라며 “이번 기술자문단이 인공지능 민주정부라는 거대한 변화를 이끄는 핵심적인 길잡이가 되어주길 기대한다”고 밝혔다.