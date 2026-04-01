[헤럴드경제=강승연 기자] 요아정이 ‘쫀득 버터떡’을 전국 매장에 출시했다고 1일 밝혔다.

신제품은 국내산 찹쌀가루와 뉴질랜드산 앵커버터를 사용해 겉은 바삭하고 속은 쫀득한 식감을 구현했다. 밀을 사용하지 않은 글루텐프리 제품으로 연유 추가 옵션도 제공한다.

요아정 관계자는 “앞으로도 다양한 트렌드 메뉴를 빠르게 선보이며 고객들에게 새로운 디저트 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.