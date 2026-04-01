행안부 운영실태 평가서 95.2점 획득 데이터 품질·관리체계 만점…AI 친화 데이터 개방도 주목 유관기관 협의회 운영 등 적극행정도 높은 평가

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국중소벤처기업유통원은 행정안전부가 주관한 공공데이터 제공 운영실태 평가에서 ‘매우 우수’ 등급을 달성했다고 1일 밝혔다.

공공데이터 제공 운영실태 평가는 행정·공공기관의 공공데이터 제공과 데이터 기반 행정 정책 이행 현황을 점검하고 환류 체계를 구축하기 위해 매년 실시된다.

이번 평가는 684개 행정·공공기관을 대상으로 3개 영역, 10개 지표에 대한 정량·정성평가 방식으로 진행됐다. 올해는 인공지능 시대 흐름에 맞춰 ‘AI 친화·고가치 데이터 개방’ 실적 평가 항목도 새롭게 반영됐다.

한국중소벤처기업유통원은 평가 대상 3개 영역 모두에서 전년보다 높은 점수를 받았다. 특히 데이터 품질과 데이터 관리체계 부문에서는 만점을 기록했고, 총점 95.2점으로 매우 우수 등급을 획득했다.

이번 평가에서는 코레일, 창업진흥원 등 10개 기관과 함께 공공데이터 평가를 위한 유관기관 공공데이터 실무협의회를 구성해 대국민 소통 간담회와 교육, 수료증 발급 등을 진행한 점도 높은 평가를 받았다. 공공데이터 개방을 넘어 활용 기반을 넓히기 위한 적극행정이 성과로 이어졌다는 평가다.

한국중소벤처기업유통원은 앞으로도 수요와 가치가 높은 데이터를 지속적으로 발굴해 개방하고, 이를 바탕으로 데이터 기반 행정 혁신을 강화해 나간다는 계획이다.

이태식 한국중소벤처기업유통원 대표이사는 “우리가 보유한 데이터는 앞으로 새로운 정책을 설계하거나 대국민 서비스 품질을 개선하는 등 높은 활용도와 잠재력을 가진 자산”이라며 “앞으로도 수요와 가치가 높은 데이터를 적극 발굴하고 활용·개방해 데이터 기반 혁신에 기여하겠다”고 말했다.