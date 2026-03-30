국민연금공단, ‘국민연금 연구과제 대국민 공모전’ 8월 31일까지 진행

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민연금공단은 국민연금에 대한 국민의 관심과 이해를 높이고 제도 발전에 이바지하는 참신한 연구과제를 발굴하기 위해 제14회 ‘국민연금 연구과제 대국민 공모전’을 진행한다고 30일 밝혔다.

2013년 시작돼 올해로 14회째를 맞은 이번 공모전은 ‘모두가 누리는 연금, 당신의 연구로’라는 표어 아래 개최된다.

공모 분야는 ▷연금제도 ▷재정추계 ▷기금정책 ▷연금개혁 등 4가지이며, 국민연금에 관심 있는 이는 누구나 참가할 수 있다.

참가자들은 국민연금연구원 누리집 ‘연구과제 제안’ 메뉴에서 온라인으로 제출하면 된다.

접수는 8월 31일까지이며, 심사는 1차 실무진 심사, 2차 위원회 심사로 진행된다.

2차 심사기준은 ▷연구영역과의 부합성 ▷정부정책 및 학술적 기여도 ▷시의성 및 시급성 ▷독창성 및 창의성 ▷타당성 등 5가지다.

1차 심사 통과자 전원에게는 소정의 기념품이 증정되며, 최종 우수작 제안자에게는 국민연금공단 이사장 표창이 수여된다. 선정된 제안과제는 9월 28일 국민연금연구원 누리집에 발표되며, 국민연금연구원의 최종 검토를 거쳐 정책연구에 활용될 예정이다.

한정림 국민연금연구원 원장은 “이번 공모전이 ‘국민이 주인인 연금, 모두가 누리는 연금’을 실현하는 데 필요한 연구과제를 발굴하는 장이 되길 바란다”며 “국민 여러분의 소중한 제안이 국민연금 발전의 든든한 초석이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

구체적인 응모 분야, 심사 일정 등 자세한 사항은 국민연금연구원 누리집을 확인하거나 국민연금연구원 연구지원부로 문의하면 된다.