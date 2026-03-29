[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시장 예비경선후보인 추경호 국민의힘 국회의원(대구 달성구)이 프로야구 개막전을 찾아 야구팬들과 소통했다.

추 의원은 지난 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠 개막전을 관람했다.

추 의원은 이날 경기장 입장에 앞서 “팬들과 함께 삼성 라이온즈의 우승을 응원한다”며 “삼성라이온즈파크는 대구 시민의 자부심이자 야구팬들이 만들어 온 소중한 문화 자산”이라고 강조했다.

이어 “앞으로는 전국의 야구팬들이 대구를 찾아 야구를 즐기고 인근 상권에서 식사와 쇼핑을 함께 하는 선순환 구조를 만들어야 한다”며 “야구뿐 아니라 다양한 대형 스포츠 이벤트와 관광을 연계해 대구 경제에 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.

추경호 의원은 “주차장 확충과 대중교통 접근성 개선, 가족과 노약자를 위한 편의시설 확대 등 현장에서 제기된 요구를 꼼꼼히 챙기겠다”며 “야구와 축구, 생활체육 등 시민들이 일상 속에서 스포츠를 즐기고 이를 통해 ‘대구시민 체육 진흥 정책’을 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.