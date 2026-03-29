[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]더불어민주당 소속인 김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마한다.

29일 더불어민주당 대구시당 등에 따르면 김 전 총리는 오는 30일 오후 3시 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 출마를 선언한다.

그전에 오전 10시께는 서울 국회 소통관에서 공식 출마 선언을 한다.

더불어민주당 대구시당은 이날 대구 출마 선언 장소로 2·28기념중앙공원을 선택한 것에 대해서는 “김 전 총리는 행정안전부 장관으로 재임 시 2·28민주운동을 국가기념일로 지정했다”며 “대구 시민의 자존심과 변화의 정신이 살아 있는 곳에서 ‘다시 함께 변화의 길로 담대하게 나아가자’는 뜻에서 선택했다”고 설명했다.

김 전 총리는 당 차원의 적극적인 출마 설득과 함께 대구 경제 활성화를 위한 전폭적인 지원 약속을 받으면서 출마 의사를 굳힌 것으로 전해졌다.

정청래 더불어민주당 대표는 지난 26일 서울에서 김 전 총리와 회동, “대구에 필요한 것이라면 무엇이든 돕는 ‘다해드림 센터장’이 되고 싶은 심정”이라고 말해 김 전 총리를 설득했다.

이는 대구·경북 행정통합 무산과 국민의힘의 대구시장 공천 내홍도 출마 결심에 영향을 준 것으로 알려졌다.

한편 김부겸 전 총리는 경북 상주에서 태어나 대구 경북고를 나왔고 서울대 정치학과를 졸업했으며 지난 20대 총선에서 대구 정치1번지로 꼽히는 수성구갑 선거구에서 당선돼 이변을 일으키기도 했다.