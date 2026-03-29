50개주 3300곳·해외서도 집회…“역대 최대 규모” ‘ICE 총격’ 미네소타 중심…이민 단속·이란 전쟁 규탄

[헤럴드경제=김현경 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령에 반대하는 대규모 시위가 28일(현지시간) 미국을 비롯해 유럽 등 세계 곳곳에서 역대 최대 규모로 열렸다.

‘노 킹스(No Kings·왕은 없다)’라는 이름의 대규모 시위는 지난해 6월과 10월에 이어 이번이 세 번째다.

시위 주최 측은 이날 보도자료에서 미 워싱턴 D.C., 뉴욕, 샌프란시스코 등 50개 주에서 총 3300여 건의 집회가 열렸으며, 800만명 이상이 참가했다고 밝혔다. 미 당국은 공식 집계를 발표하지 않았다.

이는 주최 측 추산 기준 역대 최대 규모다. 지난해 6월, 10월엔 시위엔 각각 500만여 명, 700만여 명이 모였다.

참가자들은 트럼프 대통령의 권위주의 성향과 법을 무시하는 통치 방식에 대한 불만을 토해냈다. 특히 강경 이민 정책, 이란 전쟁에 대한 비판이 거셌다. 휘발유 가격 인상 등 생활비 문제 해결, 최저임금 인상, 성소수자(LGBTQ+) 권리 존중 등의 주장도 있었다.

이날 시위는 미네소타주의 미니애폴리스, 세인트폴을 중심으로 이뤄졌다.

미네소타주는 지난 1월 이민세관단속국(ICE)의 이민 단속 중 미국인 르네 굿, 알렉스 프레티 등 미국인 2명이 연방 요원의 총격을 받아 숨진 이후 트럼프 행정부에 대한 저항의 중심이 됐다.

미네소타주 의회 앞 광장에 수만 명의 시위대가 집결했다. 이들은 “우리는 호루라기를, 그들은 총을 들고 있었다, 혁명은 미니애폴리스에서 시작된다”고 쓴 대형 현수막을 들었다.

배우 제인 폰더는 굿의 아내가 쓴 성명을 대독했다. 그는 “지금 벌어지는 일은 이 나라 곳곳에 잠재됐던 문제들의 결과물”이라며 “분열을 조장하는 수사, 공포 조장 등의 근본 원인을 해결하고 폭력의 근원을 바로잡아야 한다”고 강조했다.

팀 월즈 미네소타 주지사, 버니 샌더스(버몬트·무소속) 상원의원, 소말리아계 이민자 출신 일한 오마르(미네소타·민주) 하원의원 등도 참석했다.

오마르 의원은 소말리아 난민으로 미국에 오게 된 이야기를 하며 “우리는 폭력배들에게 굴하지 않는다”고 말했다.

워싱턴 D.C.에선 수백 명이 링컨기념관을 지나 내셔널 몰까지 행진했다. 이들은 “광대야(clown) 왕관(crown)을 내려놓아라.”, “파시즘에 맞서 싸우자” 등의 구호가 적힌 현수막을 들었다.

뉴욕 맨해튼에서 열린 시위엔 배우 로버트 드 니로, 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관 등이 수천 명과 함께 참석했다.

드 니로는 “(노 킹스 운동을) 150% 지지한다”고 말했다. 그는 트럼프 대통령을 “우리 자유와 안보에 실존적 위협”이라 부르며 “지금 당장 막아야 한다”고 주장했다.

시위는 미국 밖에서도 열렸다. 유럽과 남미, 호주 등 12개국이 넘는 곳에서 시위가 진행됐다.

AP통신에 따르면 프랑스 파리에선 현지 거주 미국인을 비롯해 프랑스 노조, 인권단체 관계자 수백 명이 바스티유 광장에 모였다.

영국 런던에서도 전쟁에 반대하는 참가자들이 “극우 세력을 막아라”, “인종차별에 맞서 싸워라”라는 내용의 현수막을 들었다.

이탈리아 로마에선 수천 명이 “전쟁 없는 세상”을 외치며 거리를 행진했다. 친(親)트럼프 성향인 조르자 멜로니 이탈리아 총리에 대한 비판도 있었다.

트럼프 대통령이 재집권 후 최저인 36%의 지지율을 기록하는 가운데, 11월 중간선거를 앞두고 열린 이날 시위는 트럼프 행정부에 상당한 부담이 될 것으로 보인다.

주최 측은 아이다호, 와이오밍, 몬태나, 유타 등 공화당 지지세가 강한 주에서 시위 참여를 등록한 이들의 숫자가 급증했다고 밝혔다.