[헤럴드경제= 박영훈 기자] “주식으로는 나쁜 주식” (네이버 주주)

“카카오 주가는 대체 언제 12만원을 회복하느냐” (카카오 주주)

주주총회가 주가 폭락 ‘성토의 장’이 됐다. 네이버, 카카오 주주들이 그야말로 아우성이다. 코스피 5000시대 철저히 소외되며, 주가가 오히려 최저점 수준으로 하락했기 때문이다.

“25만원에 샀다” “난 29만원이다” 네이버 주주들의 성토가 쏟아지고 있다.

네이버 주가는 올해 들어 최저인 21만원대까지 폭락했다. 사상 최대 실적에도 불구하고 주가는 오히려 최저 수준으로 폭락, 충격을 더하고 있다.

네이버 주주는 “한국장이 초강세였지만 네이버 주식은 철저히 소외됐다”며 우려를 나타냈다. 한 주주는 “네이버는 좋은 기업이지만 주식으로서는 나쁜 주식”이라고 성토했다.

네이버 소액주주들은 삼성전자 다음으로 많다. 100만명에 달한다. 과거 네이버 주가는 10배 100만원까지 갈 수 있다는 평가를 받으며, 너도나도 ‘네이버 쇼핑’ 열풍이 불었다. 네이버 관계자도 “시가총액 150조원(100만원)이 되는 것은 목표라기보다 달성해야 할 현실”이라고 말했다.

최수연 네이버 대표는 네이버 주가가 자신의 ‘보상’과도 연동돼 있다는 점을 강조했다. 최 대표는 “제 주식보상은 코스피 200 내 상대적인 주가 상승률을 기준으로 정해진다”며 “보상의 많은 부분도 연동된 만큼 주가 상승을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

카카오 주주들도 속이 타기는 마찬가지다. 한 주주는 “코스피가 5000포인트를 넘보고 유례없는 호황을 누린다는 말이 나오는데, 카카오 투자자의 96%는 손실 중이라는 집계가 있다”며 “카카오 주가는 대체 언제 12만원을 회복하느냐”고 성토했다.

카카오 주가는 2021년 6월 24일 장중 17만3000원으로 정점을 찍은 뒤, 약 70% 하락한 4~5만원대에서 움직이고 있다.

정신아 대표는 “지속적인 주가 부진으로 심려를 안겨드려 대표이사로서 막중한 책임감을 느낀다”며 “주주들의 답답함과 엄중한 질책을 무겁게 받아들인다”고 말했다.

정 대표는 “매 반기 1억원 규모의 카카오 주식을 장내 매수하고 있고, 주주와 같은 방향을 바라보고 동행하겠다”고 말했다.