내년 3월 전 880명까지 인원 확충

[헤럴드경제=김진 기자] 일본 항공자위대가 우주 공간에서 방위력을 강화하기 위해 관련 조직을 확대 개편하고 인원을 확충했다.

교도통신에 따르면 방위성은 28일 항공자위대 ‘우주작전단’ 출범 기념식을 도쿄도 후추(府中)시 소재 기지에서 개최했다.

와카바야시 요헤이 방위성 정무관은 “우주 공간의 안정적 이용이 어려워지면 우리나라(일본) 안전보장과 사회 전체가 심각한 영향을 받는다”며 “우주작전단은 신뢰받는 자위대를 구축하기 위한 상징 중 하나로 매우 큰 기대를 받고 있다”고 말했다.

우주작전단은 우주 쓰레기와 수상한 위성 등을 감시하고 관련 정보를 수집·분석하는 것이 주된 임무다. 부대는 후추시와 혼슈 서부 야마구치현에 있다.

자위대는 지난 2020년 우주 영역 방위를 담당하는 부대를 신설했다. 당시 인원은 20명 정도였으나 점차 증원됐다. 우주작전단 출범으로 대원은 670명으로 대폭 증가했다.

방위성은 내년 3월 이전 우주작전단을 ‘우주작전집단’으로 격상하고 인원을 약 880명까지 더 늘릴 방침이다. 항공자위대 명칭을 ‘항공우주자위대’로 바꾸는 등 우주 영역 감시 능력을 지속해서 강화할 계획이다.