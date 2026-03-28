[헤럴드경제=김보영 기자] 래퍼 도끼(35)와 가수 이하이(29)의 열애설이 제기됐다.

28일 웹 매거진 에이치아이피는 공식 계정을 통해 “도끼와 이하이가 열애 중”이라고 보도했다.

이 매체에 따르면 두 사람은 공동 설립한 레이블 ‘808 HI RECORDINGS’의 첫 싱글 ‘유 앤 미(You & Me)’ 발매와 함께 관계를 공식화했다.

이날 오후 6시 발매 예정인 ‘You & Me’는 느리고 농도 짙은 R&B와 힙합 사운드를 기반으로 한 트랙이다. 이 곡에는 두 사람의 관계와 그간의 서사가 직선적인 가사로 담겨 있는 것으로 전해졌다.

도끼는 2005년 데뷔한 국내 대표 힙합 아티스트다. 엠넷 힙합서바이벌 ‘쇼미더머니’ 등에 출연해 래퍼와 프로듀서로 이름을 알렸다.

이하이는 2011년 SBS 오디션 프로그램 ‘K팝스타’에서 준우승 후 2012년 10월 솔로 가수로 데뷔했다. ‘1,2,3,4’, ‘It’s Over’, ‘한숨’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.