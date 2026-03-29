오전 9시~오후 5시 30분→오전 9시~오후 8시 “WGBI 편입 인프라 지원”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행은 한국은행금융결제망(한은금융망) 운영시간을 기존 오전 9시~오후 5시 30분에서 오전 9시~오후 8시로 2시간 30분 연장한다고 29일 밝혔다. 30일부터 적용된다.

한은은 지난해 8월부터 한은금융망 연장을 추진해 왔다. 참가 기관과 관련 IT시스템 개발과 테스트를 진행했다.

이번 운영시간 연장을 통해 주요국 거액결제시스템과 중첩 운영시간대가 확대돼 국가 간 지급의 효율성이 크게 제고될 것으로 한은은 기대했다.

특히 외국인 투자자의 국내 결제시스템 접근성이 제고되면서 국내 외환시장과 채권시장의 글로벌화가 촉진될 전망이다.

한은은 “외국인 투자자가 ‘CLS 외환결제’를 통해 확보한 원화 자금으로 당일 중 채권 결제를 보다 원활히 처리할 수 있게 돼 4월 1일로 예정된 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입을 결제 인프라 측면에서 지원한다”고 설명했다.