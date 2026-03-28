서울 도심 주행 유튜브 영상 공개 ‘다시 강북 전성시대’ 정책 강조

[헤럴드경제=김진 기자] 오세훈 서울시장이 서울 도심을 주행하며 내부순환로와 북부간선도로 지하화를 통해 정책 비전 ‘다시, 강북 전성시대’를 실현하겠다고 강조했다.

오 시장은 27일 자신의 유튜브 채널 ‘오세훈TV’에 승용차로 내부순환로를 주행하며 김병민 서울시 정무부시장과 이야기 나누는 모습을 담은 동영상을 게시했다.

영상에서 오 시장은 강남·북 균형발전은 갑자기 나온 화두가 아닌 2006년부터 꾸준히 추진해온 정책이라고 강조했다. 그러면서 “2∼3년 전 ‘다시, 강북전성시대’ 비전을 제시하며 더 강력한 드라이브를 걸고 있다”고 말했다.

또 “강북은 단순한 지역 개념이 아닌 비강남 전체를 아우르는 것”이라며 특정 지역을 발전시키는 것이 아닌 서울 전체의 구조 변화를 염두에 둔 비전이라고 강조했다.

‘다시, 강북 전성시대’는 주거·일자리·문화 인프라 재배치, 도시 기능 재설계, 강남 집중 완화를 통해 서울의 성장축을 여러 곳으로 분산한다는 구상이다. 내부순환로와 북부간선도로 지하화 사업은 비전을 현실화할 핵심 수단이다.

도로 지하화 사업과 관련해 오 시장은 “3조4000억원 초대형 프로젝트지만, 시민 세금이 아닌 공공기여금으로 추진할 수 있다”고 말했다. 그는 “강남에서 나온 개발이익을 강북에 투자할 수 있도록 시스템을 보완했고, 대형 프로젝트의 밑천으로 쓸 수 있게 됐다”고 했다.

오 시장은 내부순환로를 두고 “이미 간선도로 기능을 상실했다”고 진단했다. 이어 “내부순환로 기둥 한두 개만 철거해도 차선이 늘어나고 서울 전체가 굉장히 환해진다”고 했다.

내부순환로와 북부간선도로 20.5㎞ 구간은 출퇴근 시간대 시속 20㎞에도 미치지 못하는 실정이다. 서울시는 2035년까지 이 구간을 지하화하고 2037년 지상 고가도로를 철거할 계획이다.

오 시장은 주택 증가에 따라 늘어날 교통 수요를 해결하기 위해서라도 내부순환로 지하화가 필요하다고 강조했다. 오 시장은 현재 도로의 유지·관리에 대해서도 “지금 연간 350억원 수준인 유지비가 10년 뒤 천문학적으로 늘어날 것”이라며 “철거만 10년이 걸리는 만큼 지금 준비해야 한다”고 말했다.

이 밖에도 오 시장은 영상에서 내년 봄 완공되는 서울아레나를 비롯해 세운지구, 용산 국제업무지구, 동서울터미널, 창동 차량기지 부지 등을 언급했다.