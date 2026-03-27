[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대는 최근 교육부 글로컬대학 30 사업의 일환으로 2026년 이탈리아 볼로냐에서 개최된 세계적 뷰티 산업 전시회 코스모프로프 볼로냐에 참가해 글로벌 산업 현장 기반 교육과 산학연 협력 모델의 해외 확장을 본격 추진했다고 27일 밝혔다.

코스모프로프 볼로냐(Cosmoprof Bologna)는 이탈리아 볼로냐에서 매년 열리는 세계 최대 규모의 뷰티 산업 전문 박람회다.

이번 프로그램은 ‘교육–연구–산업–사업화’로 이어지는 전주기 연계형 인재양성 체계 구축을 목표로 기획됐다.

참가 학생들은 제품 기획, 설계, 패키징, 가격 전략, 유통 구조 등 제품화 전 과정을 현장에서 분석하고 이를 기반으로 글로벌 시장 대응형 시제품 기획 역량을 강화했다.

이는 글로컬대학 30이 지향하는 지역정주형 실무 인재를 글로벌 수준으로 확장한 교육 모델로 평가된다.

특히 이탈리아 현지 화장품 및 바이오 기업 방문을 통해 산업–연구–시장 간 연계 구조를 직접 분석하고 기술 기반 제품의 사업화 가능성을 구체화했다. 이를 통해 단순 교육을 넘어 지역 산업과 연계 가능한 실질적 성과 창출 기반을 확보했다.

아울러 대구한의대는 볼로냐대와 글로벌 산학연 협력 고도화를 위한 전략 회의를 개최했다.

양 기관은 ▲EDU-Lab(공동 교육) ▲R&D-Lab(공동 연구) ▲BIZ-Lab(사업화 연계)로 구성된 통합형 협력 플랫폼 구축에 합의하고 연구성과의 기술사업화와 글로벌 시장 진출을 연계하는 실행 중심 협력 모델을 구체화했다.

특히 ‘BIZ-Lab’은 대학 연구성과를 산업과 시장으로 직접 연결하는 글로컬대학 30 핵심 실행 모델로, 향후 지역 기업과의 연계를 통해 기술 이전, 공동 브랜드 개발, 글로벌 유통 진출 등 실질적 성과 창출이 기대된다.

또 약리학, 생명공학, 농학 등 다학제 기반 협력을 통해 한국의 약용식물 소재 기술과 유럽의 연구 인프라를 결합한 고기능성 화장품 및 건강기능식품 공동 개발 방안을 도출함으로써 K-MEDI 기반 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력 확보 가능성을 확인했다.

변창훈 총장은 “이번 프로그램은 글로컬대학 30 사업이 지향하는 ‘지역–대학–산업–글로벌’을 연결하는 확장형 혁신 모델의 실증 사례”라며 “K-MEDI 실크로드를 중심으로 교육–연구–산업–사업화가 선순환하는 글로벌 협력 생태계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.