[헤럴드경제=김현일 기자] 중국 파운드리 기업 SMIC가 이란 군부에 칩 제조 기술을 공급하고 있다고 로이터 통신이 미국 행정부 2명을 인용해 보도했다.

로이터는 26일(현지시간) 약 1년 전부터 SMIC가 이란에 칩 제조 장비를 보내기 시작했다는 미국 행정부 인사의 발언을 전했다.

그는 “이런 지원이 중단됐다고 생각할 이유가 없다”며 “SMIC의 반도체 기술에 대한 기술 교육이 포함됐을 것이 거의 확실하다”고 덧붙였다.

만약 미국산 장비를 이란으로 보냈다면 미국 정부의 대(對)이란 제재 위반에 해당할 수 있다. SMIC, 주미 중국 대사관, 주유엔 이란 대표부 대변인은 로이터의 논평 요청에 즉각 답하지 않았다.

린젠 중국 외교부 대변인은 27일 브리핑에서 이 사안에 관한 질문이 나오자 “알려줄 수 있는 것은 최근 몇몇 매체가 그럴듯해 보이지만 실제로는 맞지 않은 소식을 유포하는 데 열중하고 있다는 점이다. (그것들은) 우리가 확인해보니 가짜뉴스였다”고 했다.

앞서 미국 상무부가 2020년 수출규제 목록에 올린 SMIC는 중국 인민해방군 등 중국 군산복합체와 유대 관계가 있다는 의혹을 부인해 왔다.

미국 정부 고위인사들이 SMIC의 이란 군부 지원 의혹을 제기하면서 미중 긴장은 더욱 고조될 가능성이 있다.

지난달 로이터는 미국이 이란 공격을 앞두고 이란 해안 근처에 대규모 해군력을 배치했을 당시 이란이 중국과 대함 크루즈 미사일 구매 계약을 체결하기 직전이라고 보도한 바 있다.

로이터는 SMIC가 이란에 보낸 칩 제조 장비가 최근 중동 전쟁에서 구체적으로 어떤 역할을 했는지는 즉각 확인되지 않았다고 전했다.

미국 정부는 SMIC 등 중국의 첨단 반도체 제조 능력을 억제하기 위해 램리서치, KLA, 어플라이드 머티어리얼즈 등 주요 미국 반도체 제조장비 회사들의 제품을 중국이 입수하지 못하도록 제한해왔다.

그러나 SMIC는 구형 장비인 심자외선(DUV) 노광 장비를 여러 번 겹쳐 사용하는 ‘멀티 패터닝’ 공정을 고안해 7나노급 칩을 구현하는 데 성공했다.

이에 따라 미국 정부는 2024년 초부터 상하이 소재 SMIC 공장에 대한 미국산 장비와 부품을 추가 수출을 차단해 압박을 더욱 강화했다.