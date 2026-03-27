[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 주얼리 출신 방송인 서인영이 10년만에 복귀해 유튜브 채널을 열고 자신의 과거 잘못을 반성하는 영상을 올렸으나 돌연 사라졌다.

서인영은 26일 유튜브 채널 ‘서인영의 개과천선’에 ‘10년 만에 복귀한 서인영 악플읽기(진실과 거짓)’이라는 제목의 영상을 공개했다.

서인영이 자신의 과거 잘못을 해명하고 반성하는 내용으로 꾸려진 이 영상은 큰 화제가 됐으나 27일 현재 유튜브에서는 채널 자체가 사라진 상태다.

다만 서인영의 인스타그램에는 서인영이 해당 영상을 올렸다고 알리는 게시물이 남아 있다. 누리꾼들은 이 게시물의 댓글에 “유튜브 채널이 갑자기 없어졌다”, “이게 무슨 일이냐” 등의 댓글을 달며 궁금증을 드러내고 있다.

한편 서인영은 해당 영상에서 “악플 찾아보는 걸 좋아했다. 악플 보고 박정아는 울었는데 나는 신박하다고 느꼈다. 머리가 좋아야 악플도 쓸 수 있다. 그런데 마음을 다치고 나서는 아예 보지 않았다. 은퇴도 생각했었다. 나도 잘못한 게 있으니 이런 반응이 있을 거라고 생각했다”라며 자신을 향한 악플들을 마주했다.

서인영은 ▷2016년 ‘라디오스타’에서 가인과의 반말 사건 ▷2011년 ‘고개 까딱’ 사건 ▷2010년 ‘영웅호걸’ 유인나, 가희 등 출연진과의 기싸움 사건 ▷2013년 백지영과의 불화설 ▷2017년 ‘님과 함께2’ 욕설 사건 ▷자신의 결혼과 이혼 등에 대해 해명했다.

서인영은 독실한 기독교 신자인 아버지를 언급하며 “저 때문에 창피해서 교회도 못 나가겠다고 하시더라”라며 “저희 아버지는 허리디스크가 터져도 교회에 나가시는 분인데 너무 죄송했다”고 눈물을 보였다.