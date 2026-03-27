[헤럴드경제=민성기 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 ‘SNL 코리아 시즌 8’에 게스트로 출연한다.

한 전 대표는 27일 자신의 페이스북에 방송인 김민교 씨와 찍은 사진과 함께 “내일 토요일 저녁 8시 SNL 새 시즌 첫 회에 제가 나온다”며 “재밌게 봐달라”고 적었다.

앞서 한 전 대표는 대선 정국이었던 지난해 5월에도 SNL 코리아 시즌 7의 인기 코너 ‘지점장이 간다’에 출연해 화제를 모았다.