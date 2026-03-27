[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 기장군은 1인 가구의 자기돌봄 능력 향상과 사회적 관계망 형성을 위해 상반기 1인 가구 지원 프로그램의 참여자를 모집한다고 26일 밝혔다.

군은 ‘1인 가구와 다함께 행복한 가족도시 기장’을 비전으로 ▷사회적 인식 확산 ▷일상생활 지원 ▷안전환경 조성 ▷사회적 연결 강화 등 4대 추진과제를 설정해 관련 사업을 추진하고 있다.

이번 프로그램은 일상생활 지원 과제의 일환으로, 1인 가구의 다양한 특성과 욕구를 반영한 맞춤형 프로그램을 통해 자기돌봄 능력 향상과 사회관계망 형성을 지원하기 위해 마련됐다.

상반기 프로그램은 ▷건강한 식생활을 위한 ‘건강한 집밥 요리’ ▷우리 쌀을 활용한 ‘우리 쌀 홈베이킹’ ▷정서 안정과 스트레스 완화를 위한 ‘초록 힐링 원예’ ▷신체 이완과 심신 안정을 돕는 ‘몸과 마음 힐링 요가’ 등으로 구성됐다.

신청 대상은 주민등록상 기장군에 거주하는 1인 가구이며, 모집 기간은 4월 1일부터 4월 14일까지다. 참여를 희망하는 경우 홍보 전단의 QR코드를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 기장군 홈페이지(https://www.gijang.go.kr/) ‘알림사항’에서 확인할 수 있다.