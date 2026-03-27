브랜드스탁 ‘대한민국 브랜드스타’ 치킨 프랜차이즈에 빅데이터 분석 소비자 관심도 1위…온라인 언급량 압도

[헤럴드경제=박연수 기자] 제너시스BBQ 그룹이 브랜드스탁이 발표한 ‘2026 대한민국 브랜드스타’에서 치킨 프랜차이즈 부문에서 12년 연속 1위에 선정됐다고 27일 밝혔다. 데이터앤리서치가 발표한 소비자 관심도에서도 1위를 기록했다.

‘대한민국 브랜드스타’는 브랜드 가치 평가 모델인 BSTI(BrandStock Top Index)를 기반으로 선정한다. BSTI는 브랜드 주가지수(70%)와 소비자 조사지수(30%)를 결합한 방식으로 산출된다. BBQ는 해당 부문에서 12년 연속 1위를 달성했다.

데이터앤리서치는 뉴스·커뮤니티·블로그 등 다양한 채널, 사이트들을 대상으로 국내 주요 치킨 브랜드의 온라인 정보량을 분석해 ‘올해 2월 가장 높은 소비자 관심도’ 결과를 발표했다. 소비자 관심도 조사에서 BBQ는 포스팅 수 2만2537건을 기록해 2위(1만1857건), 3위(8088건)를 큰 격차로 앞섰다.

BBQ 관계자는 “브랜드 가치와 소비자 관심도 모두 의미 있는 결과를 얻었다”며 “앞으로도 ‘K-푸드’를 대표하는 브랜드로 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.