[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 국가정보원이 여론에 영향력을 행사하려 했다는 의혹 관련 김규현 당시 국정원장을 26일 피의자로 불러 조사 중이다.

서울경찰청 반부패수사대는 이날 김 전 원장을 소환해 조사를 벌이고 있다고 밝혔다.

경찰은 지난 12일 김 전 원장을 처음으로 불러 10시간여 조사했다. 첫 피의자 조사에서 김 전 원장은 대체로 원론적인 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

이 수사는 박선원 더불어민주당 의원이 지난해 10월 김 전 원장 등 당시 국정원 관계자들을 상대로 경찰에 고발장을 내며 시작됐다.

박 의원은 강서구청장 보궐선거를 하루 앞둔 2023년 10월 10일 국정원이 중앙선거관리위원회에 대한 보안 점검 결과를 발표하면서 부정선거 의혹을 부추기려 했다고 주장한다.

국정원은 2023년 7월 17일부터 9월 22일까지 선관위·한국인터넷진흥원(KISA)과 합동으로 선관위에 대한 보안 점검을 진행했다. 이 보안 점검은 같은 해 초 언론 보도 등을 통해 선관위를 겨냥한 북한발 해킹 의혹이 불거지며 추진됐다.

당시 국정원은 3자 합동 점검 결과를 언론에 브리핑하면서 선관위 주요 시스템에 보안 허점이 발겼됐다고 주장했다. 이에 선관위는 내부 조력 없이는 해킹할 수 없는 허점이라고 반박했다.