[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 3월 26일 오후 마포구청 대회의실에서 열린 제1차 청렴추진협의체 회의에 참석했다.

이번 회의는 2026년 반부패·청렴도 향상 추진 계획을 공유하고, 부패 취약 분야 개선과제 발굴과 점검, 청렴 시책 이행 상황 등을 살피기 위해 마련됐다.

특히 올해는 협의체 참여 부서를 지난해 18개 부서에서 21개 부서로 확대해 청렴 정책 추진에 더욱 촘촘한 협력 기반을 다질 예정이다.

회의에는 박강수 마포구청장을 비롯해 국장단, 관련 부서장 등이 모여 청렴 정책 추진 방향을 함께 점검하고 실천 방안을 논의했다.

마포구는 이날 회의를 시작으로 분기별 1회 청렴추진협의체를 운영, 청렴 정책의 실행력을 높여나갈 계획이다.

또 부패예방 핵심과제 국·소별 책임이행제, 청렴시책 추진 우수 부서·동 표창, 전 직원이 함께하는 ‘청렴주간’ 운영, 온택트 방식 청렴 학습 및 참여형 이벤트, 간부청렴도 진단, 맞춤형 청렴 교육 등 다양한 시책을 이어간다.

박강수 마포구청장은 간부들에게 “부당한 업무 지시를 하지 않는 것, 사적인 인연에 흔들려 공정한 기준을 깨지 않는 것, 그리고 후배 공직자들이 소신 있게 일할 수 있게 울타리가 되어주는 것이 우리가 실천해야 할 청렴”이라고 당부했다.

이어 “오늘 이 자리가 우리 마포구가 더 청렴한 미래로 나아가기를 위한 약속의 자리가 되길 바란다”며 “단순한 계획을 나누는 데 그치지 않고 모든 공직자가 청렴 의지를 가슴에 새기는 계기가 되었으면 한다”고 강조했다.