도시 환경 변화와 인구 증가, 도시 성장 여건 등 종합적으로 반영

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시는 효율적인 도시공간 관리를 위해 ‘2030년 광주 도시관리계획 재정비(도시계획시설) 결정(변경)’ 사항을 고시했다고 26일 밝혔다.

이번 재정비는 도시 환경 변화와 인구 증가, 도시 성장 여건 등을 종합적으로 반영해 기존 도시계획시설을 전반적으로 재검토한 것이다. 시는 주민 열람 및 공고, 관계기관 협의, 도시계획위원회 심의 등 행정절차를 거쳐 제시된 의견을 검토·반영함으로써 계획의 공공성과 실효성을 확보했다.

재정비에서는 주거와 행정 기능이 결합된 복합 공간 조성을 위한 도시기반시설 확충이 중점적으로 추진됐다.

광남동 국도 3호선 진출입로 연결을 위한 도시계획도로 개설·정비를 비롯해 직장운동경기부 훈련시설과 통합숙소, 퇴촌면·남종면·오포2동·능평동 행정문화복합센터, 동부권 노인복지 행정타운, 신현동·퇴촌면 수도 공급설비 등 주요 기반시설이 신설 또는 확장 대상에 포함됐다.

시는 개발 여건 변화와 지역 특성을 고려해 불합리한 기존 계획을 정비하고 시설 효율성을 높였다고 했했다.

또한, 장기간 집행되지 않은 도시계획시설에 대한 정비도 병행했다. 10년 이상 미집행돼 토지이용 제한 등 주민 불편을 초래한 시설에 대해 존치 필요성을 재검토하고 주민 및 관계기관 의견을 반영해 총 82개 기반시설을 폐지하거나 변경했다.

방세환 시장은 “이번 도시관리계획 재정비가 교통 기반 확충과 행정·주거·생활편의 기능이 결합된 복합공간 조성을 통해 50만 자족형 도시 건설과 지속가능한 도시 발전의 기반을 마련할 것”이라고 말했다.

도시관리계획 결정(변경) 고시 내용은 광주시청 도시계획과 및 시 누리집에서 확인할 수 있다.