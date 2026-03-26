류경기 중랑구청장, 김미경 은평구청장, 진교훈 강서구청장 후보 당내 경쟁자 없어 사실상 단수 후보로 한결 여유 있는 입장 견지 주목 ...재선 구청장으로 멈추고 더 큰 도약 위해 준비중인 오승록 노원구청장도 비슷한 처지로 보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자‘“선거를 치러본 사람은 압니다. 피를 말리는 과정이지요.”

서울시의회 3선 의원 고지가 눈 앞에 보이는 한 의원이 한 말이다.

선거는 축제가 아니다. 전쟁이다. 총만 들지 않았을 뿐이다. 특히 당내 경선은 더 그렇다. 같은 당 사람끼리 경쟁해야 하기 때문이다.

6·3 지방선거가 다가오면서 서울 정치권이 요동치고 있다. 시장·구청장·시의원·구의원 후보들은 공천이라는 1차 관문을 통과하기 위해 하루 24시간이 부족할 정도로 뛰고 있다. 새벽 인사, 조직 점검, 여론조사 대응, 면접 준비까지 숨 돌릴 틈이 없다. 그야말로 ‘정치의 계절’이다.

이런 가운데 비교적 여유 있는 행보를 보이는 구청장 후보들도 있다.

류경기 중랑구청장, 김미경 은평구청장, 진교훈 강서구청장이다.

이들은 당내 단수 공천을 받을 것으로 보여 사실상 본선행 티켓을 손에 쥐었다. 경선이라는 가장 큰 고비를 넘은 셈이다.

더구나 이들 지역은 전통적으로 민주당 강세 지역으로 꼽힌다. 정치권에서는 “본선 부담도 상대적으로 적다”는 분석이 적지 않다. 경선 전쟁터 한복판에서 한발 비켜선 모습이다.

류경기 중랑구청장과 김미경 은평구청장은 3선 고지를 눈앞에 두고 있다. 두 사람 모두 지난 8년 동안 지역 기반을 탄탄히 다졌다는 평가를 받는다. 단수 공천은 우연히 주어진 결과가 아니다. 정치력과 행정력의 축적된 결과다.

류경기 구청장은 서울대 정치학과 출신 행정고시 합격자로 서울시 대변인, 행정국장, 기획조정실장, 행정1부시장까지 지낸 정통 행정관료다. 서울시정을 두루 경험한 이력이 지역 행정에서도 강점으로 작용했다는 평가다. 중랑 장미축제, 교육·문화 인프라 확충, 재개발 사업 추진 등 굵직한 성과가 지역 기반을 다지는 데 역할을 했다.

김미경 은평구청장은 은평구의원과 서울시의원을 거친 대표적인 지역 밀착형 정치인이다. 오랜 기간 지역을 지켜온 정치적 내공이 강점이다. 당내 신임도 두텁다. 구청장 신분으로 당 대변인 역할까지 맡고 있을 정도다. 조직과 민심을 동시에 확보했다는 평가다.

진교훈 강서구청장도 눈에 띄는 인물이다. 경찰대 출신으로 경찰청 차장까지 지낸 뒤 보궐선거를 통해 강서구청장에 당선됐다. 비교적 짧은 재임 기간에도 안정적인 구정 운영으로 주민 신뢰를 확보, 재선 고지를 눈앞에 두고 있다.

이번 선거에 출마하지 않는 오승록 노원구청장 역시 상대적으로 여유 있는 행보를 보이고 있다. 8년 동안 노원을 ‘문화도시’로 끌어올렸다는 평가를 받는다. 특히 전국적인 관심을 모은 휴양시설 ‘수락휴’ 개장은 대표 성과로 꼽힌다. 임기 초 구상을 실제 결과로 만들어낸 사례다. 이런 성과는 향후 정치 행보의 자산이 될 가능성이 크다.

반면 경선을 치르는 후보들의 상황은 전혀 다르다. 하루가 짧다. 시간은 부족하다. 체력은 바닥난다. 그래도 뛰어야 한다. 정치인은 결국 선택받아야 살아남기 때문이다.

서강석 송파구청장과 최호권 영등포구청장은 25일 경선 후보 등록과 함께 구청장 직무가 정지됐다. 현직 프리미엄을 내려놓고 당내 경쟁에 올인한 것이다. 그만큼 경선의 무게가 크다는 의미다.

아직 공천 절차가 마무리되지 않은 지역도 적지 않다. 후보 압축과 전략공천 가능성까지 거론되면서 긴장감은 더 높아지고 있다.

누군가는 이미 본선을 준비하고 있고, 누군가는 아직 경선 문턱 앞에서 숨을 고르고 있다. 같은 선거지만 체감 온도는 전혀 다르다. 선거의 계절, 정치권의 시간은 그렇게 각자 다르게 흐르고 있다.