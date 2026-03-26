공사, 25일 ‘센츄리 클럽’ 간담회 실시…고객 응대 노하우, 안내방송 사례 등 공유 출‧퇴근길 승무원의 따듯한 안내방송에 시민들 “지친 하루에 위로됐다” 감사 인사 승무원 4명 신규 선정…“열차 내 서비스 품질 향상 위한 지원 방안 확대할 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사는 25일 시민들로부터 100건 이상의 칭찬 민원을 받은 우수 승무원들을 초청해 ‘센츄리 클럽(Century Club)’ 간담회를 개최했다.

‘센츄리 클럽’은 지하철을 이용하는 시민들이 직접 남긴 칭찬 민원 100건 이상을 달성한 승무원들에게만 가입 자격이 부여된다. 공사는 시민의 일상 가까이에서 따뜻한 서비스를 실천해 온 승무원들을 격려하고, 고객 응대 노하우, 안내방송 사례 등을 공유하기 위해 이번 자리를 마련했다.

이날 간담회에서는 출·퇴근 시간 혼잡한 열차 내에서의 유연한 상황 대처법, 돌발상황 발생 시 승객을 안심시키는 안내방송, 무리한 승차를 방지하기 위한 친절한 소통 방식 등 현장에서 축적된 경험도 공유됐다.

바쁜 출근길과 지친 퇴근길, 열차 안에서 전해진 짧은 한마디는 단순한 안내를 넘어 시민들의 하루에 작은 위로와 응원이 되고 있다. 안전한 이동을 돕는 정확한 안내는 물론 “오늘도 힘내시길 바랍니다” “수고 많으셨습니다”와 같은 다정한 말은 시민들의 하루에 온기를 더하며 깊은 인상을 남겼다.

감성 안내방송을 들은 시민들은 “방송을 듣고 마음이 따뜻해졌다” “지친 하루 끝에 큰 위로가 됐다” “짧은 말이지만 오래 기억에 남는다” 등 승무원들에게 많은 감사 인사를 전하고 있다.

간담회에 참석한 한 승무원은 “매일 마주하는 수많은 승객분들께 안전하고 편안한 이동을 돕고자 노력했을 뿐인데, 이렇게 칭찬과 격려로 돌아와 감사하다”며 “앞으로도 시민들께 힘이 되는 안내를 전할 수 있도록 더욱 세심하게 살피겠다”고 소감을 전했다.

이날 행사에서는 새롭게 ‘센츄리 클럽’에 이름을 올린 상계승무사업소 안도현 주임‧홍철기 주임, 지축승무사업소 최석영 주임, 수색승무사업소 동은아 주임에게 표창장과 기념 상패가 수여됐다.

107건의 칭찬 민원을 받은 안도현 주임은 열차 운행 중 고객의 안전을 세심히 살피는 동시에 따뜻한 응원의 안내방송으로 신뢰를 얻었다. 한 시민은 “동작역에서 이촌역 사이에 들은 응원 멘트 덕분에 따뜻한 퇴근길이 됐다”고 전했다.

102건의 칭찬 민원을 받은 홍철기 주임은 승객의 하루를 다독이는 방송으로 호응을 얻었다. 시민들은 “기관사님의 목소리에 큰 위로를 받았다” “짧은 말이지만 하루를 견디게 하는 힘이 됐다”고 감사의 뜻을 전했다.

100건의 칭찬 민원을 받은 최석영 주임은 포근한 안내방송으로 승객들의 일상에 잔잔한 온기를 전했다. 한 시민은 “좋은 말씀 감사하다” “하루의 힘이 됐다”고 남기며 따뜻한 방송이 오래 기억에 남는다고 전했다.

100건의 칭찬 민원을 받은 동은아 주임은 다정하고 친절한 목소리로 승객들의 출퇴근길을 배려하며 깊은 신뢰를 얻었다. 시민들은 “오늘 하루 잘 보내라는 말이 큰 힘이 됐다” “새해 덕담까지 챙겨줘 감사하다”고 전했다.

앞으로 공사는 이번 간담회를 계기로 승무원들의 사기 진작과 열차 내 서비스 품질 향상을 위한 다양한 지원 방안을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

안창규 서울교통공사 승무본부장은 “센츄리 클럽에 선정된 승무원들은 하루 수백만 명이 이용하는 서울 지하철의 품격을 높여 온 현장의 주인공들”이라며 “오늘 간담회에서 공유된 훌륭한 사례와 현장의 목소리를 향후 승무원 교육 및 민원 예방 프로그램에 적극 반영해 시민들에게 더욱 쾌적하고 안전한 승차 환경을 제공하겠다”고 말했다.