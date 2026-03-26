기상청, 2025년 이상기후 보고서 발간

[헤럴드경제=전새날 기자] 산불로 10만㏊가 불타고, 시간당 100㎜ 폭우가 쏟아지는 사이 108년 만의 가뭄까지 겹쳤다. 2025년 한 해 동안 이상기후가 동시다발적으로 나타나며 기후위기가 심화되고 있다는 분석이 나온다.

대규모 산불에 기록적인 폭염…집중호우 반복

기상청은 대통령 직속 국가기후위기대응위원회와 함께 발간한 ‘2025년 이상기후 보고서’를 통해 지난해 종합적인 기후재난이 발생했다고 26일 밝혔다. 보고서에는 산불, 폭염, 호우, 가뭄 등 주요 재난과 함께 농업·환경·재난안전 등 각 분야 피해와 대응 현황이 담겼다.

보고서에 따르면 2025년은 기후 위기가 더욱 두드러진 해였다. 대표적인 사례가 역대 최대로 발생했던 대형 산불이다. 지난해 3월 21일부터 26일까지 전국에서 대형 산불 5건이 동시에 발생했다. 피해 면적은 10만5084㏊. 축구장 14만7000개를 합친 규모로 역대 최대다. 당시 평균기온은 14.2도로 관측 이래 가장 높았고 습도는 평년보다 15%포인트 낮았다. 순간풍속 최대 27.6m/s의 강풍까지 겹치며 산불은 걷잡을 수 없이 번졌다.

여름은 역대급 더위였다. 전국 평균기온은 25.7도로 여름철 최고 기록을 갈아치웠다. 폭염은 6월 말 이르게 시작돼 10월까지 이어졌다. 구미(55일), 전주(45일) 등 20개 지점에서 폭염일수 최다 기록이 나왔다. 온열질환자는 4460명으로 전년(3704명)보다 20.4% 늘었고 사망자는 29명에 달했다.

장마는 짧았지만 집중호우는 강해졌다. 가평, 서산 등 15개 지점에서 시간당 100㎜ 이상의 폭우가 기록됐다. 특히 지난해 7월 17일 광주에는 하루 426.4㎜가 쏟아지며 도로 침수와 지하철 운행 중단 등 피해가 발생했다.

같은 시기 강원 영동은 정반대였다. 여름 강수량이 평년의 34.2%(232.5㎜)에 그치며 108년 만의 극심한 가뭄이 발생했다. 저수율은 11.5%까지 떨어졌고 제한 급수도 시행됐다. 농작물 피해도 158.8㏊에 달했다.

전 세계 곳곳에서도 극단적 이상기후

이 같은 흐름은 전 세계에서도 확인된다. 최근 11년(2015~2025년)은 모두 관측 이래 가장 더운 해에 포함됐고 특히 최근 3년(2023~2025년)은 나란히 역대 1~3위를 기록했다. 2025년 지구 평균기온은 산업화 이전 대비 1.44도 상승했다. 각국에서는 산불과 폭설, 홍수, 허리케인 등 극단적 기상도 잇따르고 있다.

2025년 한 해 동안 전 세계에서 발생한 다양한 이상기후는 엄청난 피해로 이어졌다. 가장 큰 경제적 피해를 일으킨 산불로 기록된 미국 로스앤젤레스(LA) 대형 산불(1월)과 3.92m의 기록적인 적설량을 기록한 일본의 폭설(2월), 극한 강수 발생으로 국가적 재정 부담이 가중된 파키스탄 홍수(6~7월) 등 세계 곳곳에서 이상기후가 발생했다.

기상청은 국가기후위기대응위원회, 관계 부처와 함께 우리나라와 전 세계에서 발생한 이상기후의 발생 현황과 원인을 분석하고 있다. 이상기후 보고서를 통해서는 국가의 기후변화 관련 대응 정책이나 농업, 환경, 산림 등 다양한 분야의 기후위기 영향 평가 등에 활용하고 있다.

이미선 기상청장은 “2025년 우리나라는 기록적인 폭염과 산불, 가뭄, 집중호우 등 종합적인 기후재난에 직면하게 됐고 기후변화로 그 피해는 더욱 심해질 것으로 보인다”며 “기상청은 실효성 있는 국가적 기후 위기 대응 정책 수립에 기여하고 국민의 안전과 생명을 지키는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.