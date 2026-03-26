서울시 제5차 도시건축공동위원회

[헤럴드경제=김희량 기자] 한강변에 있는 마포구 광흥창역세권 장기전세주택 사업 지역이 준주거지역으로의 용도상향을 통해 최고24층 130세대 공동주택으로 탄생하게 됐다.

26일 서울시는 전날 열린 제5차 도시건축공동위원회에서 ‘마포구 광흥창역세권(상수동) 장기전세주택 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 결정(안)’을 수정가결했다고 밝혔다.

이번 결정으로 이 주택은 용적률 500% 이하가 적용되고 공동주택 130세대 중 41세대는 장기전세주택으로 공급될 예정이다. 서울시 관계자는 “장기전세주택의 50%는 신혼부부에게 안정적인 주거와 내집마련의 기회를 제공하는 미리내집으로 활용될 것”이라며 “역세권 고밀개발에 따른 공공성 확보를 위해 여성취창업지원센터가 공공기여 시설로 조성된다”고 설명했다.

이날 서울시는 위원회에서 상암택지개발지구 지구단위계획 결정(변경)(안) 또한 수정가결했다.

2004년부터 총6차례 매각 시도에도 매수자를 찾지 못해 20년 이상 사업이 지연되었던 상암택지개발지구 랜드마크 용지에 대해 민간의 창의력을 극대화할 수 있는 방향으로 지구단위계획을 수정했다.

지구단위계획 변경(안)에는 ▷건축물 용도계획(지정용도 비율 50%→40% 완화, 지정용도 중 국제컨벤션 삭제, 세부용도별 최소비율 및 주거비율 30% 제한 삭제, 특화용도 도입 등) ▷건축물 높이(최고높이 640m(첨탑포함)→위원회 심의를 통해 완화) ▷용적률 인센티브계획 신설(혁신디자인, 녹색건축물 등) ▷공공보행통로 삭제 등의 내용이 반영됐다.

서울시는 이번 지구단위계획 변경 이후 신속하게 용지 매각 절차에 돌입해 민간 사업자를 유치할 방침이다. 지구단위계획 결정(변경)안은 14일간의 주민 열람공고를 거쳐 최종 결정고시되며, 올해 상반기 중 매각공고와 설명회를 개최할 계획이다.

김용학 미래공간기획관은 “이번 지구단위계획은 변화된 시장 환경을 적극 반영하였으며, 민간의 자유로운 상상력이 상암 DMC를 일과 주거, 즐거움이 공존하는 글로벌 복합 거점으로 재탄생 시킬 것”이라고 말했다.