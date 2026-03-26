한국신용데이터와 협약 맺고 민간 매출 데이터 연계 정책 시차 줄여 골목상권·전통시장 변화 신속 파악 상반기 중 1분기 매출 통계 발표…맞춤형 정책 안내도 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 앞으로 소상공인 정책을 보다 신속하고 정밀하게 설계하기 위해 실시간 데이터 기반 행정 강화에 나선다.

중기부는 26일 서울 강남구 한국신용데이터 본사에서 한국신용데이터와 데이터 기반 소상공인 행정 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 소상공인 경영관리 앱 ‘캐시노트’를 통해 실시간 매출과 비용 등 정보를 보유한 한국신용데이터와의 협력을 바탕으로 공공 통계의 한계를 보완하고, 민간 데이터와의 연계를 본격화하기 위해 추진됐다.

그동안 중기부는 소상공인실태조사와 기업경기실사지수(BSI) 등 국가 승인통계를 발표해 왔지만, 조사 시점과 발표 시점 사이에 시차가 발생해 정책 판단에 활용하는 데 한계가 있다는 지적이 있었다. 소상공인실태조사는 1년 이상, 소상공인 BSI는 1개월가량 시차가 발생한다.

중기부는 이런 문제를 해소하기 위해 소상공인 관련 공공·민간 데이터를 통합·구축하고, 다양한 기관과 협업해 데이터 기반 정책 체계를 고도화할 계획이다.

우선 국세청과의 협업을 통해 보다 정확한 재무 데이터 확보를 추진한다. 국세청 과세자료는 정확성을 담보할 수 있을 뿐 아니라 소상공인 가운데 다중사업자와 부업사업자 등을 파악하는 데도 활용할 수 있어 정책 지원의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께 한국신용데이터를 포함한 민간 데이터 기업들과 협력해 골목상권과 전통시장에 대한 실시간 정책 효과 분석도 추진한다. 민간 데이터는 공공 데이터와 달리 실시간 확보가 가능해 급격한 대외환경 변화에 따른 소상공인 경영 여건 변화를 빠르게 확인할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

중기부는 앞으로 다양한 기관과의 협업을 확대해 소상공인 통계의 데이터 기반을 대폭 강화하고, 축적된 데이터를 면밀히 분석해 보다 효율적인 지원 정책을 설계한다는 방침이다. 소상공인 DB를 활용해 대상별 정책 정보를 맞춤형으로 안내하는 등 데이터 기반 행정과 통계 거버넌스 혁신도 지속 추진할 계획이다.

구체적으로는 이번 협약을 맺은 한국신용데이터와 함께 지난 3월 21일 광화문에서 열린 BTS 콘서트에 따른 인근 소상공인 매출 변화 분석 결과를 4월 중 발표할 예정이다. 이어 상반기 중에는 2026년 1분기 소상공인 매출 등을 분석한 통계도 내놓을 계획이다.

이병권 중기부 제2차관은 “그간 발표해온 소상공인 관련 국가 통계는 정확성을 위해 사후적으로 정리해 발표하는 측면이 있었다”며 “정책을 새로 설계하는 과정에서 현 시점의 경기 상황이나 정책 효과를 파악하는 데는 한계가 있었다”고 말했다.

이어 “이번에 업무협약을 체결한 한국신용데이터를 포함한 다양한 민간기관과 협업해 데이터를 공유받고 시차를 최대한 줄여 소상공인 정책 수립과 분석에 활용할 계획”이라고 밝혔다.