[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성은 대구 수성구 수성동 일원에 들어서는 범어역 파크드림 디아르 견본주택을 오는 27일 오픈하고 본격적인 분양에 들어간다고 25일 밝혔다.

이 단지는 지하 2층, 지상 18~27층, 아파트 2개 동과 근린생활시설로 구성된다. 총 158가구 중 47가구가 일반분양 물량이다.

전용면적별 일반분양 가구수는 73㎡ 25가구, 74㎡ 15가구, 84㎡A 7가구다. 중소형 평형 중심으로 설계됐다.

‘범어역 파크드림 디아르’의 디아르(DIAR)는 이탈리아어 ‘DI(~의 품격, ~에서 비롯된 고급스러움)’와 라틴어 ‘ARS(예술, 작품)’의 합성어다.

이 곳 입지는 대구지역에서 교통·교육·생활 인프라를 모두 갖춘 핵심지역인 범어네거리 생활권에 위치한다.

동도초·동중·중앙중·경신고 등 학군이 인접해 있다. 범어 학원가와 가깝다. 다수의 금융기관과 병·의원은 물론 상업시설도 있다. 특히 신세계백화점과 인접하다.

백종현 HS화성 분양소장은 “이 단지는 도시철도 2호선 수성구 핵심라인 범어역을 중심으로 한 입지 경쟁력과 범어역권 신축 공급 희소성, 수성구 학군과 풍부한 생활 인프라를 갖춘 단지“라고 말했다.

‘범어역 파크드림 디아르’ 청약 일정은 다음달 6일 특별공급, 7일 1순위, 8일 2순위 접수가 진행된다.

견본주택은 대구 북구 원대로 파크드림 갤러리에 위치한다.