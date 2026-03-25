예금 우대금리 쿠폰, 카드 캐시백, 대출 지원금 등 총 7억원 규모 이벤트 진행

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크가 출범 10주년을 기념해 ‘케뱅 텐스기빙데이(Tensgiving Day)’의 특별한 혜택을 담은 고객 감사 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 프로모션은 10년 전 준비법인으로 출발해 첫 인터넷전문은행으로 고객과 만난 2017년 4월 3일 날짜에 맞춰 준비했다.

케이뱅크는 ‘감사를 드리는 날’을 의미하는 ‘땡스기빙데이(Thanksgiving Day)’에 착안해 지난 10년간 고객에게 받은 성원에 보답하고자 ‘텐스기빙데이’라는 콘셉트로 기획했다.

소문 내기 이벤트를 비롯해 예금 우대금리 쿠폰, 카드 캐시백, 대출 지원금 등 다양한 혜택이 총 7억원 규모로 준비됐으며 다음달 30일까지 진행된다.

우선 ‘초대장 모으기’ 이벤트는 공유를 통해 당첨 확률을 높이는 방식이다. 초대장 링크를 지인에게 전달하고, 해당 링크를 통해 프로모션 페이지에 방문하면 초대장이 적립된다. 반대로 지인의 초대 링크를 통해 방문해도 초대장 수가 증가한다.

적립한 초대장이 많을수록 경품 당첨 확률이 높아지며 참여 고객 중 추첨을 통해 ▷스탠바이미2(1명) ▷현금 100만원(5명) ▷대한항공 50만원권(10명) 등 1200여 명에게 경품을 증정한다.

케이뱅크 대표 상품인 ‘코드K 정기예금’ 금리 우대 쿠폰도 선착순 10만명에게 제공한다. 해당 쿠폰을 사용하면 3개월 만기(연 2.9%) 상품에 연 0.2%p 우대금리를 더해 연 3.1% 금리가 적용된다. 프로모션 페이지에서 쿠폰을 발급받은 뒤 ‘코드K 정기예금’ 가입 시 적용할 수 있으며 가입금액 제한 없이 단기 운용이 가능한 것이 특징이다.

‘카드값 캐시백’ 이벤트도 눈길을 끈다. 프로모션 기간 중 사용한 ONE체크카드 이용금액을 최대 100만원까지 돌려준다. 대중교통비, 해외 이용, 상품권 구매는 제외되며 이용자 중 50명을 추첨할 예정이다.

만 14세 미만 자녀를 둔 부모 고객을 위한 ‘금수저 선물’ 이벤트도 마련됐다. 자녀의 나이만 입력하면 추첨을 통해 50명에게 이름과 생년월일이 각인된 순금으로 만들어진 금수저 세트를 선물로 증정한다.

이 외에도 대출 상품 이용 고객을 위한 ‘대출 지원금’ 프로모션과 개인사업자 대상 ‘사장님 보너스’ 이벤트 등을 함께 실시한다.

케이뱅크는 한 달 동안 10주년 고객 감사 메시지를 담은 온/오프라인 광고 캠페인도 진행한다. 서울 전역의 버스와 지하철 역사 내 ATM, 유튜브, 인스타그램 등 다양한 채널을 통해 유쾌한 메시지를 선보일 예정이다.

케이뱅크 관계자는 “지난 10년간 케이뱅크가 국내 1호 인터넷전문은행으로서 혁신 성장을 이룰 수 있었던 것은 고객의 신뢰와 응원 덕분이었다”며 “앞으로도 고객과 함께 성장하는 케이뱅크로 거듭나겠다”고 말했다.